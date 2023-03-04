經典賽／WBC睽違10年台中開打！「週邊景點整理」準備衝

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位於洲際棒球場開車僅10分鐘的距離，摘星山莊保留台灣傳統建築文化最原汁原味的風格，特別在浮雕、交趾陶、裝飾彩繪以及結構上，都有相當精緻的表現，更被列為「台灣十大民宅之首」，定為市定古蹟，因此想入園參觀的民眾是必須預約導覽的。喜歡拍照打卡的朋友們，在摘星山莊不僅可以大拍傳統建築之美，埕前還有一座半月池、竹林等絕美風景，藍天、白雲、碧水，簡直不要太chill！
另外除了絕美風景可以拍照打卡，摘星山莊還有很多DIY體驗活動，像是摘星山莊在2月舉辦「15-18歲女孩及笄禮」體驗，讓家中有將要成年的女孩擁有一場穿越古今的成年禮，相當有意思的活動在報名表單公佈後沒多久就蜂搶一空，諸如此類的體驗活動民眾可先上官網看看哪個有興趣，先報名卡位囉！
⭐摘星山莊資訊站
開館時間：週二～週日9:00～18:00 （17:30停止售票）
聯絡電話：04-2533-5688（如需導覽要預約）
園區位置：臺中市潭子區大豐里潭富路2段88號，從洲際棒球場出發車程10分鐘
門票資訊：園區清潔費100元（一般民眾）、園區清潔費50元（臺中市民，65歲以上民眾，3歲以上未滿6歲兒童）、免費入園（設籍於潭子區民眾，未滿3歲之兒童，身心障礙者本人與必要陪伴者1名）
📍逢甲夜市、一中商圈
喜愛來台中遊玩的朋友們絕對不會沒聽過大名鼎鼎的台中逢甲夜市以及一中商圈。常居台灣十大夜市排名之一的台中逢甲夜市是台中最著名的觀光美食集散地，不少經典小吃名店都座落在此，像是明倫蛋餅、一心臭豆腐、大甲芋頭城、阿華黑輪總店等，不只是在地人激推美食，每每前往也都可看見擠滿觀光客來嚐鮮。
另外一中商圈則可說是台中流行服飾品牌集散地，來台中想買到潮牌服飾就一定要去一中商圈。不僅如此，現代無論男孩女孩都愛做的美甲，在一中商圈也隱藏了不少美甲工作室，不少外地遊客到台中都會去做一趟美甲回家紀念，愛漂亮的朋友千萬別錯過喔！
⭐逢甲夜市資訊站
時間：16:00-02:00
地點：台中市西屯區文華路，從洲際棒球場出發車程16分鐘
⭐一中商圈資訊站
地點：台中市北區一中街，從洲際棒球場出發車程20分鐘
📍國立自然科學博物館
球迷朋友們若要帶小孩來台中，哪裡可以遛小孩放電？不妨參考一下堪稱是「校外教學首選」的國立自然科學博物館，館內玩一趟不僅可以學到許多自然科學知識，小朋友們還可以跟栩栩如生的大暴龍互動、玩遍館內各式遊樂設施，絕對讓孩子們玩好玩滿，包準回程超好睡，家長也可以好好看球賽了…（笑）。
⭐國立自然科學博物館資訊站
時間：週二到週日09:00-17:00（週一休館）
地址：台中市北區館前路1號，從洲際棒球場出發車程18分鐘
📍台灣府儒考棚X中島GLAb
文青們看球前怎麼可以錯過放鬆逛展覽的機會！近年一舉成為IG打卡熱點的「台灣府儒考棚X中島GLAb」，各式文創小店、展覽進駐，搭配時尚外觀風靡時下年輕人。
不過不要看它新穎時尚的外觀就以為是近年才開幕的新景點，事實上「台灣府儒考棚」真的就是台灣清領時期，儒考生們要赴京趕考的重要考場，至今已經百年歷史了，在台中市政府與「中島GLAb」通力合作下，將其改造成現在風靡IG的打卡熱點，屬於相當成功的古蹟重建再出發案例。
⭐台灣府儒考棚X中島GLAb 資訊站
時間：週三到週日11:00-18:00（週一、二休館）
地址：台中市西區府後街38-8號，從洲際棒球場出發車程25分鐘