南投立委補選投票安裝盆栽攝影機　警方帶回4人

南投縣第2選區立委補選投開票，藍綠陣營各發現隱藏在蘭花盆裡的針孔攝影機，南投縣選委會表示，已有4人因安裝盆栽攝影機被警方帶回。其餘持手機錄影的民眾，多已勸導至距離30公尺外，其中一人又折返，警方已處理中。 我是廣告 請繼續往下閱讀 南投立委補選投票，出現隱藏在蘭花盆裡的針孔攝影機，以及疑似將投票者偷偷拍下再造冊登記等情事，縣選委會副總幹事黃志聰表示，「除了2處攝影事件外，目前253個投開票所沒回報違反《選罷法》情形。」縣府表示，選務人員獲報要移除南投市營盤國小的針孔攝影機時，安裝攝影機的人員主動現身拆除，後續有4人被警方帶回派出所了解。至於其他投票所外有民眾持手機疑似錄影、造冊資料等情形，也已勸導應距離投、開票所外至少30公尺。但38投開票所的人員被勸離後，再度進入30公尺內攝影，似有違反《選罷法》第108條第2項，現由選監小組及警察帶回光明派出所處理中。更多「南投立委補選決戰」相關新聞。南投補選不冷了！投票率可望超過4成 藍營估計午前25%中二補選咖啡杯針孔再現！投開票所蘭花盆暗藏攝影機南投補選疑有秘錄器、名冊註記 民進黨籲檢警介入查辦蔡培慧對戰林明溱！南投立委補選今投票 晚間結果出爐