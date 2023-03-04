今年要招募600人！玉山金進校園搶人才　MA年薪破百萬

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當然，儲備幹部計畫也是玉山培育關鍵人才重要一環，亦是一個具備高度挑戰與成長的舞台。王志成指出，玉山儲備幹部計畫共有3大類別，分別為儲備幹部MA、財金儲備幹部TA及科技儲備幹部TMA，MA又分為「法人金融」、「零售銀行」及「證券業務」3大組別，以金控的高度進行精練培育，在各專業領域中不同部門輪調學習，輔以學長姐近身指導，並有機會參與玉山金控或玉山銀行重要專案，獲得多元創新學習及國際舞台歷練的機會，建立系統性思維與宏觀視野。
TA則是財金交易優秀人才庫，主要分為「Quant組」、「Trader組」及「Capital Market組」3大領域，鑽研股債匯市交易策略或預測模型，培養外匯利率、國際債券、衍生性金融商品的交易實務經驗。玉山TMA則是台灣金融業首創的科技儲備幹部培育計畫，以資訊技術為基礎，培育專案管理能力，讓技術專業與策略思維並進，在Fintech、AI-Big Data及Information Security領域打造兼具雙軌發展的π型人才，創造無限可能。
至於求職者最關心的薪酬福利，王志成說，社會新鮮大學畢業起薪4萬3千元，研究所畢業4萬8千元起跳，若是儲備幹部首年更可達百萬年薪。不過，他也坦言，大家都在科技人才，科技業與金融科技發展所需科技人才有高度重疊，像資訊科技IT程式開發、資料分析、數位金融及資訊安全人才，也稱為科技3加1專才，玉山提供的薪酬福利、管理制度及職涯發展也會與科技業對標，規畫適合的雙軌發展計畫，科技專才進來玉山後，可以走資訊開發與專案管理，也可以朝純專業及技術領域發展，科技人才會有各種選擇。
王志成更鼓勵年輕學子把握畢業後關鍵黃金10年，找到符合自己職涯發展的企業，建議可以審視企業的綜合績效，對社會有無付出及獲得認同，並可做好企業永續發展，也就是ESG。他最後也不忘向現場年輕學子喊話：「來玉山，你有最遼闊的遠景」，玉山會透過完善薪酬福利制度、多元發展舞台、友善職場措施等面向，打造一個能激發員工熱情、充分發揮潛能並實踐自我價值的工作環境，歡迎理工背景、有志到海外發展、各領域博士生等多元國內外人才加入。