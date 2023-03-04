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今年要招募600人！玉山金進校園搶人才　MA年薪破百萬

▲玉山金控今（4）日參加台大校園徵才博覽會，透過鮮明活潑攤位以及優秀的學長姐與現場學生進行互動，讓莘莘學子可以認識玉山專業用心的教育培訓與多元豐富的學習機會。（圖／記者顏真真攝）
▲玉山金控今（4）日參加台大校園徵才博覽會，透過鮮明活潑攤位以及優秀的學長姐與現場學生進行互動，讓莘莘學子可以認識玉山專業用心的教育培訓與多元豐富的學習機會。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

台大校園徵才博覽會今（4）日登場，玉山金控也前進校園搶人才，今（2023）年預計招募600人，現場透過鮮明活潑攤位、優秀學長姐與現場學生進行互動，分享進入玉山後的職涯歷練與海內外學習，讓莘莘學子可以認識玉山專業用心的教育培訓與多元豐富的學習機會。玉山金人資長王志成也不忘喊話「來玉山，你有最遼闊的遠景」，並透過完整培訓、高挑戰目標與團隊協作，打造未來關鍵人才，薪酬福利也與金融同業與科技業對標，社會新鮮人大學畢業起薪4萬3千元，儲備幹部（MA）首年年薪更可達百萬元以上。

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人才一向是企業發展的先行指標，也是關鍵指標，王山金邁入第4個10年聚焦「壯大海內外業務、高端顧客經營、金融科技領航、強化三道防線、ESG永續發展」5大策略主軸。王志成表示，配合策略發展，玉山2023年除了要招募50位儲備幹部之外，還要延攬私人銀行、財富管理、跨境服務、永續金融、資訊科技、資料科學等550位多元領域人才，也會特別徵選外籍生、僑外生，以呼應跨境服務及跨境金融發展，希望吸收各國優秀人才，共同協助台灣金融發展，尤其像是物理力學、大氣科學等這類具理工背景的人才，與金融創新及未來ESG金融永續發展都有高度關聯。

當然，儲備幹部計畫也是玉山培育關鍵人才重要一環，亦是一個具備高度挑戰與成長的舞台。王志成指出，玉山儲備幹部計畫共有3大類別，分別為儲備幹部MA、財金儲備幹部TA及科技儲備幹部TMA，MA又分為「法人金融」、「零售銀行」及「證券業務」3大組別，以金控的高度進行精練培育，在各專業領域中不同部門輪調學習，輔以學長姐近身指導，並有機會參與玉山金控或玉山銀行重要專案，獲得多元創新學習及國際舞台歷練的機會，建立系統性思維與宏觀視野。

TA則是財金交易優秀人才庫，主要分為「Quant組」、「Trader組」及「Capital Market組」3大領域，鑽研股債匯市交易策略或預測模型，培養外匯利率、國際債券、衍生性金融商品的交易實務經驗。玉山TMA則是台灣金融業首創的科技儲備幹部培育計畫，以資訊技術為基礎，培育專案管理能力，讓技術專業與策略思維並進，在Fintech、AI-Big Data及Information Security領域打造兼具雙軌發展的π型人才，創造無限可能。

至於求職者最關心的薪酬福利，王志成說，社會新鮮大學畢業起薪4萬3千元，研究所畢業4萬8千元起跳，若是儲備幹部首年更可達百萬年薪。不過，他也坦言，大家都在科技人才，科技業與金融科技發展所需科技人才有高度重疊，像資訊科技IT程式開發、資料分析、數位金融及資訊安全人才，也稱為科技3加1專才，玉山提供的薪酬福利、管理制度及職涯發展也會與科技業對標，規畫適合的雙軌發展計畫，科技專才進來玉山後，可以走資訊開發與專案管理，也可以朝純專業及技術領域發展，科技人才會有各種選擇。

王志成更鼓勵年輕學子把握畢業後關鍵黃金10年，找到符合自己職涯發展的企業，建議可以審視企業的綜合績效，對社會有無付出及獲得認同，並可做好企業永續發展，也就是ESG。他最後也不忘向現場年輕學子喊話：「來玉山，你有最遼闊的遠景」，玉山會透過完善薪酬福利制度、多元發展舞台、友善職場措施等面向，打造一個能激發員工熱情、充分發揮潛能並實踐自我價值的工作環境，歡迎理工背景、有志到海外發展、各領域博士生等多元國內外人才加入。

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