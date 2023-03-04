鄭仲茵揭蜜月被陳冠霖性暴力　「他拿筆戳大腿寫悔過書」

陳冠霖、鄭仲茵互咬施暴！網友直擊看房　揭20年前真相

▲陳冠霖被鄭仲茵反咬性暴力，各有各的支持群眾。（圖／翻攝自鄭仲茵、陳冠霖牛仔部落格臉書）
▲陳冠霖被鄭仲茵反咬性暴力，各有各的支持群眾。（圖／翻攝自鄭仲茵、陳冠霖牛仔部落格臉書）

記者江芷稜/綜合報導

陳冠霖與鄭仲茵20年前離婚，不堪回顧的往事重新被搬上檯面，他選擇不再忍讓，曬出當年的判決書，澄清動手打人的是前妻，讓外界跌破眼鏡，臉書湧入大量留言支持，也有網友表示當年曾直擊夫妻一起去蘆洲看房，鄭仲茵對著陳冠霖大小聲，他都默默忍受，所以這次選擇站在陳冠霖這邊。

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▲陳冠霖確診後體力差，偏偏外景多於棚內耗體力。（圖／三立）
▲網友直擊陳冠霖20年前去看房，在外人面前被鄭仲茵大小聲。（圖／三立）
陳冠霖發文後，引發網友討論，有粉絲透露曾在私下見過偶像，感覺相當親切，還有網友直擊20年前鄭仲茵跟陳冠霖一起去蘆洲看房，網友透露2人當時已經很有知名度，鄭仲茵看房子時卻不顧情面，在外人面前全程對陳冠霖大小聲，「而你一直溫柔對待，離開後你還跑回來跟我們說抱歉、幫她解釋」，讚美他真的人帥、脾氣又很好。

雖然僅有一面之緣，但隔年陳冠霖爆出離婚時，該網友仍不敢相信，陳冠霖會是女方形容的暴力男，這次看到判決書出爐，忍不住直呼「那女人太嚇人，她是說多了就把事情當成真的是如她所說的那樣」，建議他把真相都揭露出來。還有老師留言說「我之前教過妳的女兒，覺得她是一個缺愛的孩子」，陳冠霖也罕見回覆「謝謝，辛苦您」。

▲陳冠霖曬出鄭仲茵動手打人的起訴書，被提告是傷害罪。（圖／翻攝自陳冠霖FB）
▲陳冠霖曬出鄭仲茵動手打人的起訴書，被提告是傷害罪。（圖／翻攝自陳冠霖FB）
▲網友爆料鄭仲茵看房時對陳冠霖頤指氣使，不認為陳冠霖會家暴。（圖／翻攝自陳冠霖FB）
▲網友爆料鄭仲茵看房時對陳冠霖頤指氣使，不認為陳冠霖會家暴。（圖／翻攝自陳冠霖FB）
▲網友透露教過陳冠霖的女兒，認為她缺乏愛。（圖／翻攝自陳冠霖FB）
▲網友透露教過陳冠霖的女兒，認為她缺乏愛。（圖／翻攝自陳冠霖FB）

這件20年前的往事，如今成了一場羅生門，雙方各有網友支持，鄭仲茵今（4）日反擊，聲稱陳冠霖在蜜月時對她施以暴行，並親筆寫下悔過書，不過也有網友認為陳冠霖寫下的似乎是「承諾書」，允諾不會對她動手，會愛護、照顧她，而非道歉的「悔過書」，認知上面仍有差距。

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