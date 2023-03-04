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蔡英文稱《全動法》讓國防更強　藍：執意讓孩子上戰場？

▲蔡總統稱全動法讓國防更強，國民黨批根本是執意讓孩子上戰場。（圖／資料照片）
▲蔡總統稱全動法讓國防更強，國民黨批根本是執意讓孩子上戰場。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

針對蔡英文總統昨日深夜發文否認「票投民進黨，孩子上戰場」，還說他們做的是「讓國防更強」等語，中國國民黨主席朱立倫第一時間反駁回應，民進黨的《全動法》內容諸多條款引起社會高度憂慮、「準備期間」成為空白支票，讓政府得以恣意監控媒體、箝制民主自由，甚至逼16歲的孩子上戰場，國民能接受嗎？請問三軍統帥蔡總統，這是一個政府負責任的態度嗎？

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朱立倫表示，國民黨秉持穩健腳步，堅持強化國防（Defense）和交流對話（Dialogue）的「雙D戰略」，備戰而不求戰，負責任的維持區域安全穩定，絕對不會讓孩子上戰場，這是我們對台灣、對中華民國的莊嚴承諾。

朱立倫強調，國民黨備戰而不求戰，我們不會讓孩子上戰場。這是我們對台灣的承諾。

而國民黨今（4）日也質疑，若《全動法》真如蔡英文所稱的那麼理所應當，為什麼行政院長陳建仁還說要下架？面對民意反彈，行政院雖假稱要暫緩，蔡英文等民進黨層峰卻還對造冊讓孩子上戰場的《全動法》戀戀不捨，只有人民更團結、更強烈的表達對《全動法》的徹底反對，才能讓民進黨徹底死心。

國民黨指出，國民黨本於在野職責積極監督《全動法》條文，內容確實有要造冊16歲以上孩子、「準備期間」空白授權、可以管制媒體與網路等多項嚴重問題。相信民進黨也是感受到民意壓力，才有陳建仁對外聲稱會「下架」。但是陳建仁話音剛落沒多久，行政院代理發言人羅秉成就說「沒有移除下架之問題」，甚至蔡英文還說他們在做的是「讓國防更強，讓想要侵犯台灣的人不敢輕舉妄動」。

國民黨質疑，國防、外交屬於總統職權，更有媒體報導《全動法》修法是總統府轄下的國安會交辦國防部修法，難道蔡英文、民進黨還不敢對擴權惡法《全動法》徹底放手？還寄望找時機東山再起？難道民進黨覺得《全動法》讓全民皆兵、讓孩子上戰場就是「讓國防更強」？難道民進黨連事關全民生命安全的如此重大議題，還要玩兩面手法？

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