口罩解禁擔心見光死？　擺脫容貌焦慮靠這個

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外表疾病焦慮 透過手術改善吳文宏主任說明，以自身多年整形美容臨床治療與經驗來看，每個人或多或少都體驗過這種因為外表而觸發的焦慮，即使是成年人，甚至是老年人，也會經歷「容貌焦慮症」的症狀。在社交媒體影像照片的推波助瀾之下，愈來愈多人擔心臉部五官及瑕疵，逃避照鏡子卻狂開濾鏡。其中青少年時期可能尤其嚴重，少數患者甚至會失眠，然而有些人卻永遠走不出這種恥辱感，甚至是讓自己的生活被負面感受所吞噬。
吳文宏主任以臨床治療案例指出，青少年族群臉部白斑患者更是深受容貌焦慮之苦。有位從國中時期就相當受人喜愛的張姓小鮮肉，因白斑症發作在雙側嘴角，遠遠一看就像口吐白沫，頓時鮮肉變怪人，老是被他人嘲笑，家長帶著他四處求醫皆無效，後來到光田整美中心接受黑色素顯微移植手術才恢復正常膚色，重拾笑容和自信。
戴口罩遮住臉 疫情後仍須面對吳文宏主任強調，疫情期間戴上口罩遮住了臉，忽略了許多臉部問題。白斑症是一種後天性色素異常的病症，患者通常在臉部，雙頰、眼、鼻、腋窩四肢及下背部較易出現白斑，也可能出現在嘴唇及陰部粘膜等部位。治療方式大致上分三種，首先是照光，若兩個月無效再不再照，以免導致副作用。
再者抹藥，同樣若兩個月無效則不建議再抹，以避免副作用。接著是施以黑色素顯微移植手術，該手術精密，須諮詢有經驗的醫師。白斑症雖不會致命，但後天外貌的遽變往往使患者心靈受創。接下來疫情趨緩，露臉的機會變多，若有臉部問題，建議可以尋求醫師協助，透過積極治療獲得改善。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56962
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