經典賽／WBC衝台中挺中華隊先訂房！高CP值住宿地圖快收

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📍晨晞文旅 台中逢甲館
以3/8入住、3/10退房2晚查詢，豪華雙人房共計4560元，無需事先支付訂金，並且做落在台中市西屯區，附近便利性極高，帶一位小小孩來睡剛剛好。
地點：台中市西屯區河南路二段276巷18弄3號
📍逢甲K行旅（久窩旅店）
同樣位於台中市西屯區鬧區，距離洲際棒球場4.6公里路程，館內以輕工業風設計，時尚新潮設計相當適合年輕人來住。以3/8入住、3/10退房2晚查詢，豪華雙人房共計4760元。
地點：台中西屯區文華路43號2-6樓
📍二八樹巷旅宿
光聽名字旅客就能想像館內可能種滿綠植造景，二八樹巷中各處都能看到各種綠色植物點綴，一樓還有交誼廳，大片落地窗陽光從窗外灑落，相當舒適。以3/8入住、3/10退房2晚查詢，二八樹巷旅宿就稍為貴一些，大約落在6452元，不過房價內就含了早餐，偏貴一點也就情有可原。
地點：台中西屯區文華路43號2-6樓
📍品禾文旅
房間內漆成粉紫色的牆，最適合懷抱少女心的你了！品禾文旅雖也座落在台中市西屯區，但旅店面朝相較安靜的街道，進到房間內休息也相對比較不會聽到外頭嘈雜的人車聲，給足靜謐休息空間。以3/8入住、3/10退房2晚查詢，標準雙人房共計2980元、舒適三人房共計4760元，相對來說更適合小資球迷。
地點：台中市西屯區福星路325號
📍享得道行旅
享得道行旅在台中市區內為相對較新的飯店，今年2月才剛上線電商平台，就相當受房客歡迎，住房不僅附豐富早餐，據住過的房客透露還有「附宵夜」，住房評分高達9分。以3/8入住、3/10退房2晚查詢，享得道行旅就稍微貴一些，標準雙人房共計7200元，房價內無須再付訂金，還有自助吧早餐。
地點：台中西屯區河南路二段211號