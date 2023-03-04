Joeman發聲了！公開聯名商品內幕　「3大改進方向」曝光

經典賽／WBC衝台中挺中華隊先訂房！高CP值住宿地圖快收

▲世界棒球經典賽球迷熱血衝一波去台中挺中華隊！到當地要住哪一次推薦給你看，建議收藏手刀下訂。（圖／翻攝自悍創運動行銷臉書）
▲世界棒球經典賽球迷熱血衝一波去台中挺中華隊！到當地要住哪一次推薦給你看，建議收藏手刀下訂。（圖／翻攝自悍創運動行銷臉書）

記者汪睿琦/綜合報導

2023「WBC」世界棒球經典賽即將在3/8（下週三）於台中洲際棒球場開打，球迷朋友們準備好衝台中支持中華隊了嗎？行李準備好之餘，當地住宿也要趕快下訂，《NOWnews今日新聞》蒐羅了經濟又實惠的旅館酒店提供給球迷朋友參考，價位大約落在7千元以下，並且離洲際棒球場只需5公里路程，讓你相揪一整個加油團殺台中，也不怕花大錢還找不到地方住！

我是廣告 請繼續往下閱讀
因應世界棒球經典賽開打，記者實際以一般民眾認為「高CP值」的價格條件上Booking.com整理出5家旅店提供給球迷朋友們參考，在平台上分別都有9分以上高評價、價錢大約落在7千元以下、並且鄰近逢甲商圈鬧區，最重要的是距離洲際棒球場只需5公里路程，可說是cp值相當不錯。

📍晨晞文旅 台中逢甲館

以3/8入住、3/10退房2晚查詢，豪華雙人房共計4560元，無需事先支付訂金，並且做落在台中市西屯區，附近便利性極高，帶一位小小孩來睡剛剛好。

地點：台中市西屯區河南路二段276巷18弄3號

📍逢甲K行旅（久窩旅店）

同樣位於台中市西屯區鬧區，距離洲際棒球場4.6公里路程，館內以輕工業風設計，時尚新潮設計相當適合年輕人來住。以3/8入住、3/10退房2晚查詢，豪華雙人房共計4760元。

地點：台中西屯區文華路43號2-6樓

▲逢甲K行旅（久窩旅店）距離洲際棒球場4.6公里路程，館內以輕工業風設計，時尚新潮設計相當適合年輕人來住。（圖／翻攝自久窩行旅臉書）
▲逢甲K行旅（久窩旅店）距離洲際棒球場4.6公里路程，館內以輕工業風設計，時尚新潮設計相當適合年輕人來住。（圖／翻攝自久窩行旅臉書）
📍二八樹巷旅宿

光聽名字旅客就能想像館內可能種滿綠植造景，二八樹巷中各處都能看到各種綠色植物點綴，一樓還有交誼廳，大片落地窗陽光從窗外灑落，相當舒適。以3/8入住、3/10退房2晚查詢，二八樹巷旅宿就稍為貴一些，大約落在6452元，不過房價內就含了早餐，偏貴一點也就情有可原。

地點：台中西屯區文華路43號2-6樓

📍品禾文旅

房間內漆成粉紫色的牆，最適合懷抱少女心的你了！品禾文旅雖也座落在台中市西屯區，但旅店面朝相較安靜的街道，進到房間內休息也相對比較不會聽到外頭嘈雜的人車聲，給足靜謐休息空間。以3/8入住、3/10退房2晚查詢，標準雙人房共計2980元、舒適三人房共計4760元，相對來說更適合小資球迷。


地點：台中市西屯區福星路325號

📍享得道行旅

享得道行旅在台中市區內為相對較新的飯店，今年2月才剛上線電商平台，就相當受房客歡迎，住房不僅附豐富早餐，據住過的房客透露還有「附宵夜」，住房評分高達9分。以3/8入住、3/10退房2晚查詢，享得道行旅就稍微貴一些，標準雙人房共計7200元，房價內無須再付訂金，還有自助吧早餐。

地點：台中西屯區河南路二段211號

▲二八樹巷中各處都能看到各種綠色植物點綴，一樓還有交誼廳，大片落地窗陽光從窗外灑落，相當舒適。（圖／翻攝自二八樹巷旅宿臉書）
▲二八樹巷中各處都能看到各種綠色植物點綴，一樓還有交誼廳，大片落地窗陽光從窗外灑落，相當舒適。（圖／翻攝自二八樹巷旅宿臉書）
▲享得道行旅在台中市區內為相對較新的飯店，今年2月才剛上線電商平台，就相當受房客歡迎。（圖／翻攝自享得道Hotel臉書）
▲享得道行旅在台中市區內為相對較新的飯店，今年2月才剛上線電商平台，就相當受房客歡迎。（圖／翻攝自享得道Hotel臉書）
▲享得道行旅住房不僅附豐富早餐，據住過的房客透露還有「附宵夜」，住房評分高達9分。（圖／翻攝自享得道Hotel臉書）
▲享得道行旅住房不僅附豐富早餐，據住過的房客透露還有「附宵夜」，住房評分高達9分。（圖／翻攝自享得道Hotel臉書）

經典賽／WBC睽違10年台中開打！「週邊景點整理」準備衝

經典賽／星巴克「買1送1」狂慶開打！這門市連續爽喝26天

經典賽／開箱新洲際球場！60萬草皮變大聯盟等級

經典賽／義大利球員餐點只吃肉醬口味　網：快上肉圓披薩

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀