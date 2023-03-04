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經典賽／不吃肉圓披薩！義大利隊嗨嗑「它」　掃空10道菜

▲世界棒球經典賽（WBC）義大利隊，特別在推特上宣告即將抵台。（圖／推特@FIBSpress）
▲世界棒球經典賽（WBC）義大利隊，特別在推特上宣告即將抵台。（圖／推特@FIBSpress）

記者鍾怡婷/綜合報導

2023年世界棒球經典賽（WBC）A組預賽將於3月8日正式開戰，義大利隊也已經抵達台中洲際棒球場熱身，雖然沒有在第一時間體驗到台灣新奇美食肉圓PIZZA，不過饗食天堂特別準備了墨西哥蔬菜捲餅、蔬菜湯，球員們短短15分鐘內掃光10幾道菜，讓饗食天堂的主廚們也火速，趕出第二輪輕食餐點給義大利隊享用，可見球員們相當喜愛台灣主廚準備的美味料理。

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據悉，義大利隊才剛抵達洲際棒球場，還沒熱身先到球員休息室享用輕食，大嗑饗食天堂準備的墨西哥蔬菜捲餅，10幾道餐點還包含火腿起司可頌、燻雞三明治，以及綜合⽣菜等，不到15分鐘全掃盤一空。主廚陳純賢透漏，由於義大利隊有五名吃純素的球員，在設計菜單時，刻意設計出別具特色的蔬果料理，像是墨西哥蔬菜捲餅、蔬菜炒飯以及蔬菜湯，同時為了要兼顧葷食球員的飲食需求，主廚們也特別端出紅酒燴牛肉及番茄義大利肉醬麵供球員們食用。

▲世界棒球經典賽義大利隊，大嗑「饗食天堂」墨西哥蔬菜捲餅。（圖／饗食天堂提供）
▲世界棒球經典賽將開打，義大利隊抵達球場熱身，先大嗑墨西哥蔬菜捲餅。（圖／饗食天堂提供）
▲「饗食天堂」墨西哥蔬菜捲餅受到選手青睞。（圖／饗食天堂提供）
▲墨西哥蔬菜捲餅受到選手青睞。（圖／饗食天堂提供）
雖然義大利球員還沒機會吃到必勝客推出的「紅糟肉圓比薩」，不過業者也推出了WBC世界棒球經典賽限定優惠，天天外帶8款大披薩只要199元，紅糟肉圓比薩則有單點優惠價399元；2～3人還可選大披薩1份＋指定大拼盤1份799元起；外帶限定4～6人份則有大披薩2份＋指定大拼盤1份，優惠價999元起。

▲經典賽開打在即，球員餐點曝光，網友推薦獻給義大利隊「肉圓比薩」，聊表心意。（圖／3C 達人廖阿輝提供）
▲經典賽開打在即，網友推薦獻給義大利隊「肉圓比薩」，體會台灣創意改良的披薩口味。（圖／3C 達人廖阿輝提供）



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