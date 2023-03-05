巷仔內／中二歷史重演！國民黨「派系大過黨」輸掉南投

巷仔內／國民黨優勢選區輸慘　南投立委補選敲響2024警鐘

▲前縣長林明溱南投立委補選敗給對手蔡培慧，已自行宣布敗選。（圖／資料照片）
▲前縣長林明溱南投立委補選敗給對手蔡培慧，已自行宣布敗選。（圖／資料照片）

記者余祥／特稿

南投立委補選落幕，在地30多年的前縣長林明溱竟然敗給民進黨對手蔡培慧，國民黨連超級優勢選區都可以選到輸，黨內還在遙想2024年重返執政？整場選戰，國民黨不但輸了面子，更輸了裡子，從最初的提名策略錯誤，到地方選戰策略輕敵，終致失去囊中物，不過對於很多黨內人士而言，這場選舉的失利反而對國民黨是好事，盼敲響2024年大選警鐘，別再因輕敵與勝選擦肩而過。

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南投第二選區立委是南投縣長許淑華過去的選區，向來是藍營的優勢選區，此次派出前縣長林明溱回鍋再戰，國民黨本應勝券在握，結果投票前兩週，民調卻從大勝16％，雪崩式下滑到只贏對手蔡培慧不到5個百分點。

國民黨看到民調才如夢初醒，即時嗅到氛圍不對，緊急派駐黨中央人力接手操盤，並且靠許淑華全力動員，盼能力挽狂瀾，甚至最後還請出南投女婿、鴻海創辦人郭台銘的即時力挺，仍舊無力回天。

檢討國民黨敗選原因，最關鍵的就是驕兵必敗，國民黨歷經九合一大選、嘉義市長、台北市立委補選「三連勝」，全黨沈浸在勝選的泡泡中，面對最後一戰的南投立委補選，又正好是藍營優勢選區，國民黨根本沒想過輸的可能，過於輕敵就讓對手有機可乘。

立委補選本就不是地方選舉，而是提升至全國層次的藍綠對決，這是民進黨主席賴清德上任後的第一戰，更有不能輸的壓力，民進黨卯足全力、動員全黨資源輔選蔡培慧，但反觀國民黨主席朱立倫有用同樣力度輔選嗎？還是只把南投視為囊中物，放任林家自行操盤，只在最後關頭發現苗頭不對，才緊急搶救呢？

不得不說，民進黨真的很會選舉，尤其在逆風中選舉，民進黨攻擊林明溱補選為兒子林儒彬開路，讓地方「父傳子」耳語成功發酵，逼得林明溱父子不得不宣示2024不選；另外，民進黨攻林明溱拿競選經費給兒子買豪宅，也成功激起地方討論，甚至讓藍營黨內人士不知該如何辯護，種種攻擊戰略都一再得分，也顯示國民黨反擊能力太弱。

不少地方人士也提及，林明溱這次選舉不願意花錢，又沒有認真在選，導致地方觀感不佳，民眾更願意給認真努力的蔡培慧一個機會，換人做看看。

回到最初的國民黨提名策略，當初南投縣議員宋懷琳、游顥的民調都勝過蔡培慧，只是林明溱贏最多，最後朱立倫獨斷拍板提名林明溱，也引發地方分裂，不料，林家父傳子、豪宅爭議等，林明溱的資歷也反成為選舉最大包袱。

不少黨內人士檢討，若當時提名的是年輕的游顥，會不會今日局勢又會有所不同？國民黨太習慣打保守牌，但適時放手，給年輕人機會，說不定會帶來不同局面。

南投立委補選一戰，國民黨票數小輸，但實質上就是對朱立倫、許淑華的一記重擊，證明政治從不是鐵板一塊，就算是傳統優勢選區，依然有翻轉的可能。

但對不少黨內人士而言，國民黨此戰戰敗是最好的結果，因為真正的重頭戲是2024年總統立委大選，而「驕兵必敗」，若是國民黨輸掉這一席立委，可以對2024年總統立委大選有所警醒，未嘗不是件好事。國民黨近期連霸的勝選紀錄在這一戰終止，對於朱立倫而言，下一戰總統大選才是真正的開始。

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