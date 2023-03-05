巷仔內／國民黨優勢選區輸慘　南投立委補選敲響2024警鐘

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國民黨看到民調才如夢初醒，即時嗅到氛圍不對，緊急派駐黨中央人力接手操盤，並且靠許淑華全力動員，盼能力挽狂瀾，甚至最後還請出南投女婿、鴻海創辦人郭台銘的即時力挺，仍舊無力回天。
檢討國民黨敗選原因，最關鍵的就是驕兵必敗，國民黨歷經九合一大選、嘉義市長、台北市立委補選「三連勝」，全黨沈浸在勝選的泡泡中，面對最後一戰的南投立委補選，又正好是藍營優勢選區，國民黨根本沒想過輸的可能，過於輕敵就讓對手有機可乘。
立委補選本就不是地方選舉，而是提升至全國層次的藍綠對決，這是民進黨主席賴清德上任後的第一戰，更有不能輸的壓力，民進黨卯足全力、動員全黨資源輔選蔡培慧，但反觀國民黨主席朱立倫有用同樣力度輔選嗎？還是只把南投視為囊中物，放任林家自行操盤，只在最後關頭發現苗頭不對，才緊急搶救呢？
不得不說，民進黨真的很會選舉，尤其在逆風中選舉，民進黨攻擊林明溱補選為兒子林儒彬開路，讓地方「父傳子」耳語成功發酵，逼得林明溱父子不得不宣示2024不選；另外，民進黨攻林明溱拿競選經費給兒子買豪宅，也成功激起地方討論，甚至讓藍營黨內人士不知該如何辯護，種種攻擊戰略都一再得分，也顯示國民黨反擊能力太弱。
不少地方人士也提及，林明溱這次選舉不願意花錢，又沒有認真在選，導致地方觀感不佳，民眾更願意給認真努力的蔡培慧一個機會，換人做看看。
回到最初的國民黨提名策略，當初南投縣議員宋懷琳、游顥的民調都勝過蔡培慧，只是林明溱贏最多，最後朱立倫獨斷拍板提名林明溱，也引發地方分裂，不料，林家父傳子、豪宅爭議等，林明溱的資歷也反成為選舉最大包袱。
不少黨內人士檢討，若當時提名的是年輕的游顥，會不會今日局勢又會有所不同？國民黨太習慣打保守牌，但適時放手，給年輕人機會，說不定會帶來不同局面。
南投立委補選一戰，國民黨票數小輸，但實質上就是對朱立倫、許淑華的一記重擊，證明政治從不是鐵板一塊，就算是傳統優勢選區，依然有翻轉的可能。
但對不少黨內人士而言，國民黨此戰戰敗是最好的結果，因為真正的重頭戲是2024年總統立委大選，而「驕兵必敗」，若是國民黨輸掉這一席立委，可以對2024年總統立委大選有所警醒，未嘗不是件好事。國民黨近期連霸的勝選紀錄在這一戰終止，對於朱立倫而言，下一戰總統大選才是真正的開始。