威力彩飆11.5億！遇驚蟄「3生肖」旺翻　先拜虎爺幫咬錢

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Top3屬狗：不論是正偏財，都會提升很多。只要事業上好好的積極努力，業績獎金或紅利，都能夠有機會獲得；而若有閒錢，不妨去小試個手氣，贏得一些額外的財富，也是不錯的方式，但應當拿捏好分寸才是。
Top2屬猴：這段時間，好奇心也比較強，學習上會有比較好的成就，若能夠好好發展自己的興趣，有機會在未來開發出副業，多一份新的收入，想要偏財的人可以刮一下刮刮樂，說不定會中到不錯的獎項。
Top1屬羊：屬羊的人天生就敢衝敢拼，對於困難與挑戰，整個人更加有自信與勇敢，事情不止有自己的主張，也能照自己的想法進行。你的熱情與信念，更顯得有領導者的魅力，能帶來財務上的收益，也更加的說服力，能使別人為你辦事，或引來貴人相助。
民俗專家楊登嵙老師提醒民眾，「驚蟄」到來，害蟲益蟲都從土裡甦醒，這天有拜虎爺的習俗，因為虎爺能驅除百邪，據傳在驚蟄這天拜虎爺能消災解厄，還能咬錢招財，不過要記得虎爺是武財神的部將，所以大家搶著拜虎爺之前，要先拜主神，再拜虎爺喔。
虎爺最愛吃三層肉和雞蛋鴨蛋，要看廟宇有沒有規定，如果不能自備食物，也可以合十誠心跟虎爺祈禱。台灣很多五路財神廟都會供奉虎爺，全台也有許多宮廟可以拜虎爺，例如新港奉天宮、石碇虎爺公廟、新莊虎爺宮、承德福德宮、新店聖隆宮虎爺公殿、新竹金虎爺會、台中虎爺廟、鳳山五虎廟，參拜完後再去買彩券，中獎機率直線上升！
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。