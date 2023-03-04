土耳其強震究責 路透：艾爾段「特赦令」幫建商規避監管
土耳其於今年2月6日遭遇規模7.7的強烈地震，之後多起餘震侵襲，土耳其近期因地震造成的死亡人數已經超過4萬4千人，若加上鄰國敘利亞，地震造成的死亡人數更是突破5萬人。不過，慘重傷情既是天災也是人禍，土耳其震後究責與重建同步進行，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）本人也難以置身事外。艾爾段在2018年頒布的「特赦令」，讓許多建物就地合法，如今也被質疑是面對地震，土耳其建築顯得脆弱不堪的原因之一。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，土耳其許多建築在幾年前進行大規模改建，但改建前卻沒有經過許可，造成民眾與建築業主之間發生衝突。事情最後以艾爾段替建築業主頒布「特赦令」解決，不過如今外界質疑，當初這批改建的建築事前沒有經過許可，事後又直接就地合法，導致面對地震時不堪一擊。
對於《路透社》的報導，土耳其政府拒絕評論，而建築師與土木工程師則認為，要說當初改建是造成倒塌的主因還為時尚早，必須經過進一步的調查與鑑定才能釐清。
不過業界確實普遍同意「特赦令」是荒謬的，明明建築物位於斷層之上，但卻沒有經過通盤的專業指導來監督改建，而是由政府一紙命令就地合法，這樣的行為是魯莽的。
截至2月底為止，當地已有79名建築承包商、74名對建築物負有法律責任的人、13名業主和18名對建築物進行改建者被正式逮捕。但所有土耳其人都想知道，是不是還有其他人應該要為這起付出巨大人命代價的災難負責。