與癌母登台發表勝選演說　蔡培慧感謝林明溱、賴清德

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蔡培慧與母親、民進黨祕書長許立明、競總主委羅美玲等人一同登台發表勝選感言。她表示，謝謝大家去投票，展現台灣民主的力量，自己感謝每一個人，大家都希望南投要更好。
她也要感謝所有志工沒日沒夜、犧牲奉獻，更感謝媽媽，還有在天上的爸爸與阿公阿嬤，「他們不捨我走上政治這條路，但又不捨南投蕭條，我媽媽昨天選前之夜，自由發揮講得最好」。
蔡培慧說，自己也特別要感謝國民黨、對手林明溱，他們在選舉過程中提出對南投的主張，自己也會把這些放在心上。未來，要推動南投有大型醫院、也要照顧南投老人福利，還要努力推動工業區、科學園區。
這次選舉獲得4萬5000票支持，自己今天很勇敢，沒有掉淚，未來會更努力做，讓南投團結向前走。
蔡培慧也特別感謝賴清德。她說，這段時間賴清德的身體微恙，但依然到南投好多次，跑了30幾場輔選行程，負荷量很重，「我們不怕辛苦，走過每一個村莊、宮廟，聽取每一個人的心聲」，感謝賴清德的幫忙，還有蔡英文、陳建仁、鄭文燦，以及議員、學生等都遠道而來助選。
蔡媽媽也說，感謝大家，因為有您們的支持，蔡培慧才能當選，才能為大家服務。「她要走這條路，我就把她捐給南投縣民使用，讓城市發展、進步繁榮」。
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