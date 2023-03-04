南投補選不冷了！投票率可望超過4成　藍營估計午前25%

與癌母登台發表勝選演說　蔡培慧感謝林明溱、賴清德

▲蔡培慧餘立委補選中勝出，與媽媽、許立明、羅美玲登台發表勝選演說。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.04）
▲蔡培慧餘立委補選中勝出，與媽媽、許立明、羅美玲登台發表勝選演說。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.04）

記者黃宣尹／南投報導

南投縣第二選區立委補選今（4）日晚間完成投開票，民進黨候選人蔡培慧突圍成功，擊敗老縣長、國民黨候選人林明溱，此為2008年實施單一選區兩票制後，綠營首度在此區勝選。蔡培慧傍晚現身競選總部，受到熱烈簇擁，她登台感性表示，自己今天很勇敢，沒有掉淚，謝謝每一個投票的人以及志工，還有競選對手所提出的政見；她也謝謝民進黨主席賴清德，即使身體微恙，仍與她跑遍南投聽取基層心聲，未來自己會更努力，讓南投向前走。

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▲蔡培慧於立委補選中勝出，在發表勝選演說後，向支持者鞠躬致意。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.04）
▲蔡培慧於立委補選中勝出，在發表勝選演說後，向支持者鞠躬致意。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.04）
南投縣第二選區立委補選今日晚間約莫17時40分全數開票完成，蔡培慧競選總部在17時37分貼出立法院長游錫堃祝賀高票當選的賀函，蔡培慧則在17時45分抵達競選總部，受到現場超過300名鄉親簇擁，場邊也放起鞭炮。

蔡培慧與母親、民進黨祕書長許立明、競總主委羅美玲等人一同登台發表勝選感言。她表示，謝謝大家去投票，展現台灣民主的力量，自己感謝每一個人，大家都希望南投要更好。

她也要感謝所有志工沒日沒夜、犧牲奉獻，更感謝媽媽，還有在天上的爸爸與阿公阿嬤，「他們不捨我走上政治這條路，但又不捨南投蕭條，我媽媽昨天選前之夜，自由發揮講得最好」。

蔡培慧說，自己也特別要感謝國民黨、對手林明溱，他們在選舉過程中提出對南投的主張，自己也會把這些放在心上。未來，要推動南投有大型醫院、也要照顧南投老人福利，還要努力推動工業區、科學園區。

這次選舉獲得4萬5000票支持，自己今天很勇敢，沒有掉淚，未來會更努力做，讓南投團結向前走。

蔡培慧也特別感謝賴清德。她說，這段時間賴清德的身體微恙，但依然到南投好多次，跑了30幾場輔選行程，負荷量很重，「我們不怕辛苦，走過每一個村莊、宮廟，聽取每一個人的心聲」，感謝賴清德的幫忙，還有蔡英文、陳建仁、鄭文燦，以及議員、學生等都遠道而來助選。

蔡媽媽也說，感謝大家，因為有您們的支持，蔡培慧才能當選，才能為大家服務。「她要走這條路，我就把她捐給南投縣民使用，讓城市發展、進步繁榮」。

▲蔡培慧於立委補選中勝出，在發表勝選感言後，下台向支持者一一道謝。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.04）
▲蔡培慧於立委補選中勝出，在發表勝選感言後，下台向支持者一一道謝。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.04）
▲蔡培慧於立委補選中勝出，現場支持者歡呼聲不斷。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.04）
▲蔡培慧於立委補選中勝出，現場支持者歡呼聲不斷。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.04）



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