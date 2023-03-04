南投補選不冷了！投票率可望超過4成　藍營估計午前25%

輸不到2千票　林明溱：望黨內年輕人好好打拚

▲林明溱在台下看開票過程，面色凝重。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.04）
▲林明溱在台下看開票過程，面色凝重。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.04）

記者顏幸如／南投報導

南投縣立委補選，國民黨林明溱以43293票比民進黨對手蔡培慧的45217票，小輸1925票，林明溱在尚有9個投開票所未完成作業時，自行宣佈敗選，表示是自己努力不夠，希望黨內年輕人好好打拚、打贏明年初的立委選舉。國民黨縣長許淑華除了恭喜蔡培慧，也表示縣府將好好跟她合作，共創美好的未來，

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南投縣長選舉於晚間5點43分開票結束，依南投縣選委會直播內容顯示，民進黨蔡培慧45218票、國民黨林明溱43293票、國家公義運動黨魯昱君421票、陳聰鑑2528票，這也是民進黨過去18年來，首次在南投縣立委選舉贏得勝利。

▲南投縣立委補選開票結果。（圖／翻攝南投縣選委會YT，2023.03.04）
▲南投縣立委補選開票結果。（圖／翻攝南投縣選委會YT，2023.03.04）
林明溱約在5點現身總部，見開果結果一路小輸，不禁眉頭深鎖，5點35分在許淑華等人陪同下宣佈敗選。許淑華首先表示，這次是資源不平等的選舉，對手將五星級縣長的績效在短短時間打得如此不堪，但無法如何，大家都要心平氣和接受選舉的結果，她在這裡祝福蔡培慧，南投縣民給她一個機會，希望她珍惜，進入立法院可以反映南投民意，而不是聽從黨意。

許淑華說，縣民給蔡培慧10個月的時間，如果她沒有好l好表現，2024年一樣下架她！希望蔡培慧為南投爭取更多機會，縣政府會好好和她合作，共創美好的未來。她也向所有支持者喊話「不要氣餒，所有過程和結果我們都了然於心」，雖然林明溱人生的最後一戰，沒辦法繼續為縣民努力與貢獻，心裡難免有遺憾，但縣民會把最後的掌聲留給林明溱老縣長。

▲林明溱陣營宣佈敗選，並恭喜對手蔡培慧。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.04）
▲林明溱陣營宣佈敗選，並恭喜對手蔡培慧。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.04）
林明溱先恭喜蔡培慧贏得這次選舉，也感謝競選團隊所有人的辛苦。他表示敗選要怪自己努力不夠，但是這場補選是「有槍有子彈和沒槍沒子彈的對抗」，贏的機會雖不敢說沒有，對於些微差距落選，他欣然接受，也要鼓勵國民黨年輕人好好出來打拚，為立委選舉好好努力，年底再贏回選舉、為國民黨爭一口氣。

台下支持者大喊「縣長你是最好的」、「林明溱加油」，也有民眾向一旁的縣議員游顥打氣，要他好好努力。



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