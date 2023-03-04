曝賴清德腰傷仍惦記蔡培慧 許立明哽咽謝南投人挺民進黨
南投縣第二選區立委補選今（4）日晚間完成投開票，民進黨候選人蔡培慧突圍成功，擊敗老縣長、國民黨候選人林明溱，此為2008年實施單一選區兩票制後，綠營首度在此區勝選。民進黨祕書長許立明陪同蔡培慧登台發表演說，許也哽咽表示，謝謝南投人選擇未來，給民進黨重新站起來的力量，蔡培慧當選大約僅剩10個月的任期一定要當成4年拚；此外，許也透露，賴清德日前微創手術的舊傷復發，但仍頻繁到南投，這場選舉是台灣人的勝利。
記者黃宣尹／南投報導
南投立委補選晚間完成開票，蔡培慧成功翻轉艱困選區，重返立法院，許立明特別抵達南投，陪同蔡培慧登台發表勝選感言。
「為南投爭一口氣，我們做到了」，許立明說，感謝4萬5000多票投給蔡培慧的支持者，這是支持南投的未來，也是給民進黨重新站起來的力量，讓大家都相信台灣民主的價值，也知道要做自己的主人。
許立明也感謝沒有支持蔡培慧的人，承諾民進黨要針對這些民眾的意見，進一步檢討自己。
許立明說，選舉辛苦，但當選更辛苦，謝謝蔡培慧、蔡媽媽，還有競選團隊，蔡培慧當選大約僅剩10個月的任期，一定要當4年拚，讓南投更發展。
許立明也透露，賴清德即使日前微創手術的救傷復發，仍頻繁到南投，總統蔡英文、行政院長陳建仁、副院長鄭文燦也都來催票，這代表團結的民進黨，也說明民進黨是有辦法把台灣帶往民主、和平與繁榮的道路，「這不只是我們南投人的勝利，更是台灣人的勝利」。