李鎭赫體驗「台灣熱鬧星期五」！逛夜市被韓國旅客認出
韓星李鎭赫今（4日）在「Legacy Max信義劇場」舉辦演唱會，他昨接受台灣媒體訪問時，學了電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中的台詞「不敢相信」，他晚間接地氣喊出之外，還挑戰《想見你》主題曲，令全場粉絲尖叫不斷。
記者陳雅蘭/台北報導
相隔3年多再來台，李鎭赫心情非常好，面對媒體侃侃而談、有問必答之外，通告結束後由他領軍，前進寧夏夜市體驗「台灣熱鬧的星期五」，李鎭赫吃了香腸、芒果冰跟地瓜球，食欲好的他表示原本還想吃更多，但蚵仔煎的排隊隊伍實在太長，他笑說：「如果想吃到那些食物，要等1個半小時，所以我只好放棄，其實我的目的是要拍帥氣照片上傳到IG，想說都來台灣了，就想要拍台灣青春偶像劇那種照片。」
除了上天橋拍照之外，自己還補充：「大家看到照片的話，我手上拿著一根香腸，我其實是想要拿在手上正在吃的照片，用帥氣的姿勢吃香腸。」他逛夜市的途中被韓國遊客認出，李鎭赫表示：「很感謝有人認出我！」也覺得能在台北走走真的滿有趣，工作人員事後還買了雞排、鍋貼、珍珠奶茶帶回飯店，也讓他圓夢吃到牛軋餅。
李鎭赫下午先是舉辦粉絲福利，公開彩排以及簽名會，晚上演唱會則火力全開，除了把惡補的「尖叫聲」、「一起唱」等中文全部講出來，演唱包括安可在內共19首作品，也挑戰了《想見你》主題曲〈想見你想見你想見你〉。他看到粉絲應援影片感動泛淚，感謝大家對他的不離不棄，最後以《Asteroid》 一曲結束演唱會。李鎭赫預計5日離台，班機不公開。