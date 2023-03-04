長大還是胖！中、小學生肥胖比例飆增　國健署提3招對抗

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國中及國小學生 過重及肥胖率升高依據國民健康署公布之健康促進統計年報資料顯示，2016-2019年成人過重及肥胖率為47.9%，而到了2017-2020年為50.3%；另，國小學童109、110學年度過重及肥胖率分別為25.4%及27.1%；國中學生109、110學年度過重及肥胖率分別為29.9%及31.2% 國中及國小學生過重及肥胖率都有升高的趨勢。
肥胖是一種慢性病 易引起多重共病肥胖會引起許多共病症，不僅增加罹患糖尿病、心血管疾病和癌症的風險，也和退化性關節炎、憂鬱、不孕症等有關，世界衛生組織早已將肥胖視為一種慢性疾病。
由於成因複雜，除了飲食和身體活動的因素外，也受到基因、心理健康和外在環境等因素的影響，往往不只是個人的問題，所以若將肥胖汙名化，不僅影響個人的身心健康，甚至會降低尋求專業醫療團隊協助的意願。因此親友需多了解肥胖的成因，並給予陪伴與鼓勵，一起為健康而努力，終結其沉重人生。
預防肥胖從小做起 家人一起培養健康生活型態研究顯示，小學時的肥胖兒童有6至7成長大後仍然肥胖，而肥胖的國中生更有7至8成將來是肥胖成人，顯示小時候胖長大後往往還是胖。家人一同調整生活型態，是健康體位管理的好方法，國民健康署吳昭軍署長提醒以下三項要點：
- 減少甜食及含糖飲料，攝取均衡健康飲食：依照「我的餐盤」均衡健康飲食比例和口訣，攝取多樣新鮮蔬菜和水果，多選擇全穀及未精製雜糧，避免高油、高鹽、高糖的食品，並以白開水或無糖茶取代所有的含糖飲料。
- 增加動態生活，降低每日觀看螢幕時間：成人每週應進行150分鐘中度身體活動，兒童及青少年每天應至少達到60分鐘以上（即每週累積420分鐘以上）。規律運動能降低體脂肪、預防心血管疾病、降低焦慮與憂鬱等，帶來許多健康上的益處！
- 充足睡眠，每天至少睡眠8小時：
睡眠不足也是肥胖的危險因子之一，可能導致體內荷爾蒙不平衡、增加進食的機會、增加疲憊感等而造成肥胖。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57016
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