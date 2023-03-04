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長大還是胖！中、小學生肥胖比例飆增　國健署提3招對抗

長大還是胖！中、小學生肥胖比例飆增　國健署提3招對抗
長大還是胖！中、小學生肥胖比例飆增　國健署提3招對抗

健康醫療網

依據世界肥胖聯盟估計，2035年全球肥胖人口數將達到19億人，相當每4人就有1人肥胖，治療與肥胖相關的疾病費用超過4兆美元，肥胖已成全球不容忽視的健康問題。

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國中及國小學生　過重及肥胖率升高

依據國民健康署公布之健康促進統計年報資料顯示，2016-2019年成人過重及肥胖率為47.9%，而到了2017-2020年為50.3%；另，國小學童109、110學年度過重及肥胖率分別為25.4%及27.1%；國中學生109、110學年度過重及肥胖率分別為29.9%及31.2% 國中及國小學生過重及肥胖率都有升高的趨勢。

肥胖是一種慢性病　易引起多重共病

肥胖會引起許多共病症，不僅增加罹患糖尿病、心血管疾病和癌症的風險，也和退化性關節炎、憂鬱、不孕症等有關，世界衛生組織早已將肥胖視為一種慢性疾病。

由於成因複雜，除了飲食和身體活動的因素外，也受到基因、心理健康和外在環境等因素的影響，往往不只是個人的問題，所以若將肥胖汙名化，不僅影響個人的身心健康，甚至會降低尋求專業醫療團隊協助的意願。因此親友需多了解肥胖的成因，並給予陪伴與鼓勵，一起為健康而努力，終結其沉重人生。

預防肥胖從小做起　家人一起培養健康生活型態

研究顯示，小學時的肥胖兒童有6至7成長大後仍然肥胖，而肥胖的國中生更有7至8成將來是肥胖成人，顯示小時候胖長大後往往還是胖。家人一同調整生活型態，是健康體位管理的好方法，國民健康署吳昭軍署長提醒以下三項要點：

  1. 減少甜食及含糖飲料，攝取均衡健康飲食：依照「我的餐盤」均衡健康飲食比例和口訣，攝取多樣新鮮蔬菜和水果，多選擇全穀及未精製雜糧，避免高油、高鹽、高糖的食品，並以白開水或無糖茶取代所有的含糖飲料。
  2. 增加動態生活，降低每日觀看螢幕時間：成人每週應進行150分鐘中度身體活動，兒童及青少年每天應至少達到60分鐘以上（即每週累積420分鐘以上）。規律運動能降低體脂肪、預防心血管疾病、降低焦慮與憂鬱等，帶來許多健康上的益處！
  3. 充足睡眠，每天至少睡眠8小時：

    睡眠不足也是肥胖的危險因子之一，可能導致體內荷爾蒙不平衡、增加進食的機會、增加疲憊感等而造成肥胖。


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57016

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