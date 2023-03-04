蔡培慧為何贏？矢板明夫點3關鍵：藍營犯了綠營曾犯的錯

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不過，距離上次九合一大選，僅僅過了三個多月，通貨膨脹的大環境沒有改變。同樣的選民、幾乎同樣的候選人，卻開出了完全不一樣的結果。矢板明夫指出，這突顯了台灣政治的難預測性，很多人認為，這次民進黨之所以能夠勝選，是因為國民黨候選人林明溱被爆出一些經濟問題，比如說，家人的房產等問題沒有說清楚等等。
矢板明夫表示，這個問題當然和選舉結果有一定的關係，但應該並不是國民黨敗選的主要原因。他觀察到，台灣的選民和日本的選民比較起來，對候選人的經濟問題是相對寬容的。三個月前的九合一選舉、就有好幾個候選人背負著經濟弊案，即使都已經進入了司法程序，仍然高票當選了。
至於民進黨本次勝選，矢板明夫提出3大關鍵。首先是「團結」，他說，上一次九合一選舉的時候，2024總統大選的民進黨候選人還沒有確定，各大個派系都有自己的小算盤，為非自己派系的候選人助選時，有的出工不出力，有的還在下面扯後腿。很多精力都消耗在內鬥之中了。
但是，這一次有明顯不同。2024的候選人已經基本確定，各派系接受了去年大敗的教訓，這一次南投輔選，大家全力以赴、槍口一致對外，自然就打出了氣勢。「而三個月前民進黨所犯過的錯誤，這一次輪到國民黨全犯了，結果自然就不一樣了。」
第二，是「糾錯」。賴清德副總統接任黨主席之後，針對民眾對執政黨的不滿，做出了一連串改革，從學術倫理問題、涉黑問題、貪污問題、到缺乏和基層溝通等問題，都做出了明確的應對。反而是國民黨則在忙於應付「有沒有卡郭」、「有沒有卡侯」、「有沒有大局條款」，好像沒有注意到民進黨在做什麼。
第三，是「論述」。很多人認為南投補選，是2024總統大選的前哨戰。輔選期間，賴清德在台灣未來的方向問題上，不停地完善自己的論述。不管是「沒必要再宣布台獨」，還是「拚經濟、顧民生、強國防、保和平」的12字，都可以讓人看出他有前進的方向。反觀國民黨的候選人，或者沈默不語、或者問媽祖關公，甚至還有把「國泰民安」這種吉祥話當成政策的，選民自然不會買單。
文末，矢板明夫也指出，三個月前用選票教訓民進黨的台灣選民，這一次用選票給了民進黨希望。台灣的民主，真的很有韌性。