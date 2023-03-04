「最美貴婦團」來了！葉璦菱目睹帥兒被丟內在美

ØZI今（4）晚在台北流行音樂中心開唱，現場5000張門票秒殺，吸引爆滿人潮。此外，媽媽葉璦菱領軍貴婦團，包含方芳芳、金瑞瑤、李翊君等星友組成「最美貴婦團」坐在貴賓區力挺。
記者吳雨婕/綜合報導
ØZI一開場就連唱九首歌近20分鐘的表演，連唱帶熱舞讓他跳到大汗淋漓的說：「我唱完才發現這一段歌單排太密了，而且跳舞跳到都墨鏡起霧，有一半的時間都是瞎著在表演！」首秀跳舞、自彈自唱的他，唱到「激情R&B三部曲」中的〈0.03〉時，脫掉上衣大方秀出肌肉，他自虧：「剛剛10幾分鐘的表演根本是體能之巔，現在脫掉墨鏡看到這麼多人來，真的很開心！我這幾年沒開演唱會 ，也沒想出專輯，當然中間疫情也有關係，不過演唱會秒殺， 看到現在大家做這麼滿 ，真的很感動！」
此外，睽違4年開唱的ØZI讓圈內好友都前來支持，包括陳柏霖、高爾宣、阿達都前來觀賞，而媽媽葉璦菱沒缺席，更相約方芳芳、金瑞瑤、李翊君等星友組成「最美貴婦團」坐在貴賓區力挺。葉璦菱透露，兒子彩排前有點不安，但彩排後就很安心，剛才已去後台為他打氣，更帶了ØZI最喜歡的蘋果去幫他打氣，她解釋：「蘋果很甜，這是最安全的，因為我兒子很挑食。」而ØZI在演唱中途，竟然有熱情女粉絲往台上丟胸罩，引起全場沸騰。