Netflix韓國邪教紀錄片上線　教會興訟「禁制播放」遭駁

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值得注意的是，在紀錄片中現身說法的受害人，包括一位來自香港的女子葉萱，而她的現任男友是香港藝人方力申，方力申被問到此事時公開認愛，強調自己支持女友，還透露會陪女友到韓國出庭。
鄭明析性侵女教徒的事情，在1999年曝光，之後鄭明析潛逃國外，直到2007年於中國落網，遭到遣返後被判處10年徒刑，本已於2018年出獄，但出獄後鄭明析又被指控性侵，於2022年10月再遭檢方逮捕起訴。
不過始終有大批攝理教信徒支持鄭明析，《以神之名：信仰的背叛》上線前，攝理教也向韓國法院提出申請，要求禁止播映，指控紀錄片內容危害宗教自由，也違反了無罪推定原則。不過首爾地方法院認為，節目製作方蒐集了相當多來自各方的資料，不能僅憑攝理教單方面說詞就認為節目不實，加上鄭明析是公眾人物，紀錄片與公眾利益有關，因此駁回申請。
而除了鄭明析之外，《以神之名：信仰的背叛》還提到了帶領32人集體自殺的朴順子、涉嫌殺害3位教徒的金己順、拿信徒們捐獻的錢去賭博，還性侵女信徒的李載祿牧師。
節目製作方表示，拍攝《以神之名：信仰的背叛》這部紀錄片，主要目的就在於讓大眾思考，那些被許多信徒奉為神明的教主們，是否真的就是救世主？為什麼類似的案件，在韓國社會不斷重複發生？藉此探索盲目信仰的黑暗面。