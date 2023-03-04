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Netflix韓國邪教紀錄片上線　教會興訟「禁制播放」遭駁

▲以「韓國邪教」為主題的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，在Netflix一上映就引發熱議。（圖／翻攝Netflix）
▲以「韓國邪教」為主題的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，在Netflix一上映就引發熱議。（圖／翻攝Netflix）

記者倪浩軒/綜合報導

Netflix於本（3）月3號推出以「韓國邪教」為主題的紀錄片、《以神之名：信仰的背叛》，一播出就引發轟動，其中講述了攝理教教主鄭明析誘姦多位女信徒的案件，整部紀錄片包括了4則有關宗教教主的真實社會案件。紀錄片上線前，攝理教教會向法院提出臨時申請，要求Netflix禁制播放，但遭到法院駁回。這也是韓國首度發生，Netflix原創內容遭人提出禁播的要求，更加掀起關注。

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《以神之名：信仰的背叛》第一集以攝理教為主題，首集名為「上帝的新娘」，直接破題點出攝理教創始人鄭明析，以神的名義性侵女教徒，還用「上帝的愛」來聲稱自己與女教徒發生的性行為。

值得注意的是，在紀錄片中現身說法的受害人，包括一位來自香港的女子葉萱，而她的現任男友是香港藝人方力申，方力申被問到此事時公開認愛，強調自己支持女友，還透露會陪女友到韓國出庭。

鄭明析性侵女教徒的事情，在1999年曝光，之後鄭明析潛逃國外，直到2007年於中國落網，遭到遣返後被判處10年徒刑，本已於2018年出獄，但出獄後鄭明析又被指控性侵，於2022年10月再遭檢方逮捕起訴。

不過始終有大批攝理教信徒支持鄭明析，《以神之名：信仰的背叛》上線前，攝理教也向韓國法院提出申請，要求禁止播映，指控紀錄片內容危害宗教自由，也違反了無罪推定原則。不過首爾地方法院認為，節目製作方蒐集了相當多來自各方的資料，不能僅憑攝理教單方面說詞就認為節目不實，加上鄭明析是公眾人物，紀錄片與公眾利益有關，因此駁回申請。

而除了鄭明析之外，《以神之名：信仰的背叛》還提到了帶領32人集體自殺的朴順子、涉嫌殺害3位教徒的金己順、拿信徒們捐獻的錢去賭博，還性侵女信徒的李載祿牧師。

節目製作方表示，拍攝《以神之名：信仰的背叛》這部紀錄片，主要目的就在於讓大眾思考，那些被許多信徒奉為神明的教主們，是否真的就是救世主？為什麼類似的案件，在韓國社會不斷重複發生？藉此探索盲目信仰的黑暗面。

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