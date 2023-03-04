蔡培慧擊敗林明溱　黨政人士：國民黨「戰爭恐懼牌」無效

我是廣告 請繼續往下閱讀
林明溱擔任縣長八年，政績不突出，過去幾年從自己兒子林儒彬當特助一事，到縣政各種大小爭議不斷，若非靠著地方基層系統盤根錯節，現任縣長許淑華恐怕難在縣長選舉一役贏得輕鬆。
該人士接著分析到，此次選舉全程林明溱相較於蔡培慧，更像是個挑戰者，而不是有豐富執政經驗的地方領袖，沒有自己的政策，沒有主議題，一直到選舉前一刻，都任由戰鬥藍、黨中央設定議題，例如缺蛋、缺電，甚至是戰爭恐懼牌。
該人士說，這些題目也許在深藍的談話節目帶來收視率，但卻不是南投選民生活有感的議題。南投作為主要的農業縣，事實上就不存在諸如雙北這樣都會區的雞蛋供應問題，而南投人普遍關心的觀光、地方產業振興等問題，按部就班提出對應政策的蔡培慧，反而更像是個替南投人解決問題的立委，一來一往就有落差。
黨政人士指出，「戰爭恐懼牌」也是此次國民黨敗選的原因。國民黨內「戰鬥藍」系統，一直把「票投民進黨，青年上戰場」當作勝選的方程式，但這個所謂方程式，到底是不是去年地方大選勝利的理由根本無法驗證，而事實上越來越多的事實證明，民進黨的去年大敗，反而是因為不少受薪階級因為生活壓力而厭倦投票。
該人士表示，最近國際局勢，中國跟俄羅斯的威權形象，早就深植台灣人心，把國民對於防衛自己民主自由的所有是，都一竿子打成會挑起戰爭，根本就違背國民的情感跟常識，在選戰中把戰爭恐懼當成教訓國內不同政黨的理由來打，也難怪選民根本不會認同。
該黨政人士表示，選前三週，國民黨中央已經發現林明溱處於落後，結果沒有改變選舉策略，反而更順著「戰鬥藍」的模式拉高政黨對立，最後只造就深藍節目收視率很好，但得票率並沒有起死回生。「人老、梗老，戰爭恐懼牌失效」，就是林明溱在此次補選被逆轉敗選的三大原因。
更多「南投立委補選決戰」相關新聞。