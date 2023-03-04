南投補選不冷了！投票率可望超過4成　藍營估計午前25%

蔡培慧擊敗林明溱　黨政人士：國民黨「戰爭恐懼牌」無效

▲林明溱回鍋投入立委補選落敗，面色凝重。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.04）
▲林明溱回鍋投入立委補選落敗，面色凝重。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.04）

記者黃宣尹／台北報導

南投縣第二選區立委補選今（4）日晚間完成投開票，民進黨候選人蔡培慧以4萬5218票勝出突圍成功，以1925票差距擊敗回鍋參選的老縣長、國民黨候選人林明溱，此為自2008年實施單一選區兩票制後，民進黨首度在此區插旗。黨政人士分析，林明溱敗選應歸因人老、梗老、「戰爭恐懼牌」引起反效果等三大原因，且林明溱明明是剛卸任的地方首長，卻不提出願景，放任戰鬥藍設定議題，「相較於蔡培慧，更像是個挑戰者」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蔡培慧於立委補選中勝出，現場支持者歡呼聲不斷。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.04）
▲蔡培慧勤走基層突圍，於立委補選中勝出。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.04）
南投立委補選今日投開票，最終蔡培慧挑戰成功，擊敗林明溱，順利重返立法院。對於選戰議題設定，黨政人士指出，林明溱卸任縣長後，不只年紀大，也沒有新的政策願景，連面對爭議的態度都顯得閃躲迴避，卻一副理所當然的要成為立法委員，確實無法引起南投選民的熱情。

林明溱擔任縣長八年，政績不突出，過去幾年從自己兒子林儒彬當特助一事，到縣政各種大小爭議不斷，若非靠著地方基層系統盤根錯節，現任縣長許淑華恐怕難在縣長選舉一役贏得輕鬆。

該人士接著分析到，此次選舉全程林明溱相較於蔡培慧，更像是個挑戰者，而不是有豐富執政經驗的地方領袖，沒有自己的政策，沒有主議題，一直到選舉前一刻，都任由戰鬥藍、黨中央設定議題，例如缺蛋、缺電，甚至是戰爭恐懼牌。

該人士說，這些題目也許在深藍的談話節目帶來收視率，但卻不是南投選民生活有感的議題。南投作為主要的農業縣，事實上就不存在諸如雙北這樣都會區的雞蛋供應問題，而南投人普遍關心的觀光、地方產業振興等問題，按部就班提出對應政策的蔡培慧，反而更像是個替南投人解決問題的立委，一來一往就有落差。

黨政人士指出，「戰爭恐懼牌」也是此次國民黨敗選的原因。國民黨內「戰鬥藍」系統，一直把「票投民進黨，青年上戰場」當作勝選的方程式，但這個所謂方程式，到底是不是去年地方大選勝利的理由根本無法驗證，而事實上越來越多的事實證明，民進黨的去年大敗，反而是因為不少受薪階級因為生活壓力而厭倦投票。

該人士表示，最近國際局勢，中國跟俄羅斯的威權形象，早就深植台灣人心，把國民對於防衛自己民主自由的所有是，都一竿子打成會挑起戰爭，根本就違背國民的情感跟常識，在選戰中把戰爭恐懼當成教訓國內不同政黨的理由來打，也難怪選民根本不會認同。

該黨政人士表示，選前三週，國民黨中央已經發現林明溱處於落後，結果沒有改變選舉策略，反而更順著「戰鬥藍」的模式拉高政黨對立，最後只造就深藍節目收視率很好，但得票率並沒有起死回生。「人老、梗老，戰爭恐懼牌失效」，就是林明溱在此次補選被逆轉敗選的三大原因。



更多「南投立委補選決戰」相關新聞。

巷仔內／率領民進黨重新插旗南投　賴清德拚2024名正言順

與癌母登台發表勝選演說　蔡培慧感謝林明溱、賴清德

曝賴清德腰傷仍惦記蔡培慧　許立明哽咽謝南投人挺民進黨

率先破3萬票！蔡培慧開票一路領先　支持者齊聚總部嗨翻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀