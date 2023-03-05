華府再供4億美元軍援烏克蘭　俄軍續攻巴赫姆特

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美國政府3日宣布對烏克蘭提供4億美元新軍事援助，供應烏國軍隊不同類型的彈藥。
美國國務院聲明指出：「這次軍援包括用於高機動性多管火箭系統（簡稱海馬士，HIMARS）和榴彈砲的彈藥，烏克蘭正使用這些武器防衛自己。」
此外，這次軍援還包括布萊德雷步兵戰車（Bradley Infantry Fighting Vehicles）彈藥，以及用於渡河的裝甲架橋車（Armored Vehicle Launched Bridges）使用的彈藥。
自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，美國即帶頭促請國際援助烏克蘭、迅速建立國際聯盟支持基輔當局，並協調數十國對烏援助。
●俄軍續攻巴赫姆特 英情報：烏克蘭部隊壓力漸增
英國國防部4日發布情報公告指出，保衛烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）的烏國部隊正面臨俄羅斯軍隊越來越龐大的攻勢壓力，兩軍正在巴赫姆特周邊地區激烈戰鬥。
英國國防部於推特（Twitter）發文表示，烏克蘭正派遣精銳部隊增援巴赫姆特地區，同時俄羅斯正規軍和俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）部隊已推進到巴赫姆特的北部郊區。
貼文還提到，巴赫姆特的兩座重要橋樑於過去36小時內被摧毀，而且烏克蘭掌控的出城補給路線越來越有限。
烏克蘭軍方指揮部則指出，俄國軍隊依然試圖包圍巴赫穆特，但在過去一天，烏克蘭部隊仍擊退了俄軍攻勢。
●烏克蘭東部戰火不歇 俄國防長罕見視察前線俄軍
俄羅斯國防部4日指出，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）罕見視察了部署在烏克蘭的俄國軍隊。俄軍一年前全面入侵烏克蘭後，俄國軍事高層就很少視察烏克蘭前線。
俄羅斯國防部宣布，蕭依古在烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）地區「視察一處前線指揮所」，但沒有說明具體的視察地點和時間。
國防部發布的影片可以看到，蕭依古頒發勳章給俄國軍事人員，並跟東部軍區指揮官穆拉多夫（Rustam Muradov）上將一同巡視一座殘破不堪的城鎮。
蕭依古從2012年起擔任俄羅斯國防部長，但他在俄烏戰爭期間的表現受到主戰派人士嚴厲批評。
俄國傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）上個月指控，蕭依古和參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）不提供彈藥給他的旗下戰士，還說這無異於叛國。
●美司法部長訪烏克蘭 矢言追究俄國戰爭罪犯責任
美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）3日突然造訪烏克蘭，接受烏國司法部長邀請出席一場會議，他在會中承諾，對於「俄羅斯戰爭罪犯」的行為要向他們「追究責任」。
賈蘭德在烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）舉行的「團結為正義會議」（United for Justice Conference）發言表示：「我們今日齊聚烏克蘭要團結一致清楚表達一個訊息：犯下這些罪行的人不會逍遙法外。」
美國司法部釋出的發言紀錄顯示，賈蘭德在會議中還說，美國與烏克蘭調查戰爭罪行的人員站在一起，他們在醫院、公寓大樓和學校等爆炸現場蒐集證據並建檔，以及從亂葬崗挖掘遺骸並加以研究，「為了替那些不再能夠說話的人說出他們的故事」。
賈蘭德指出，自從俄羅斯一年前開始對烏克蘭發動全面侵略以來，在當地犯下的暴行是第二次世界大戰以來所有衝突中規模最大的。
他還說，美國已經跟烏克蘭、立陶宛、波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、斯洛伐克和羅馬尼亞簽署一份協議，這份協議「將強化我們追究俄羅斯戰爭罪犯責任的努力」。
●蕭茲訪華府晤拜登 深談俄烏戰爭及中國軍援隱憂
美國總統拜登和德國總理蕭茲3日舉辦會談，聚焦俄烏戰爭議題。隨著俄羅斯全面入侵烏克蘭邁入第2年，兩國也對中國可能提供武器給俄羅斯一事表達擔憂。
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天出訪華府，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮橢圓形辦公室親自接見。
拜登感謝蕭茲「強大又穩健的領導力」，以及對烏克蘭的支持；蕭茲則說，證明盟邦會在「有必要」時支持烏克蘭且「不計時間長短」，這點非常重要。
根據4名美國官員和其他消息來源說法，蕭茲訪美之際，美國正與盟友討論，若北京當局真對俄國提供軍事支持，將對中國祭出制裁。
目前美國和德國都尚未掌握中國向俄國提供武器的證據，但美國官員表示，他們正密切監控局勢。（編輯：陳彥鈞）1120304