哥倫比亞「古柯鹼河馬」肆虐！毒梟私養成災 政府出手了
哥倫比亞傳奇大毒梟艾斯科巴（Pablo Escobar），是許多影劇作品的原型人物，雖然他逝世已經30年，但他的遺產仍在發揮影響力。不是難以根除的地下毒品帝國，而是他留下的河馬！當初艾斯科巴在私人動物園內豢養了4隻河馬，隨著時間過去，如今已經繁殖到了150隻左右，這群橫行無阻的河馬們被當地民眾稱為「古柯鹼河馬」，變成另類生態危機，哥倫比亞決定將牠們送給外國，計畫是遷出70隻運到印度和墨西哥。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，最初艾斯科巴只養了1雄3雌共4隻河馬，但是在艾斯科巴死後，沒人理會這批動物，結果河馬們迅速繁殖，數量激增到如今的130～160隻左右。
河馬本身並非當地原生，外來種大量橫行的結果，導致附近漁民的漁獲減半，因為河馬出沒的湖泊會產生更多的藻類，不利魚類生存。且河馬本身就會對農民和人類帶來威脅，因為大量群居的河馬地域意識很強，隨著不斷繁殖，牠們所需的生存空間也就越大。
當地政府曾經試圖用裝有避孕疫苗的飛鏢來節育，但沒有奏效。如今決定採取更強勢的措施，計畫要將70隻河馬轉移到印度和墨西哥的自然保護區。為什麼是這兩個國家，哥倫比亞解釋，因為遷徙河馬同時會轉移他們身上的病原體和細菌，必須確定新地點的生態系統能夠承受。雖然牠們最初來自非洲，但現在已經不適合回去了。
遷移計畫目標在今年上半年內完成，而剩下的河馬，當局打算積極管理，認為這些「古柯鹼河馬」們有發展成為觀光景點的潛力。但最終成效會是如何，還有待觀察。