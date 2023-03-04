TREASURE肉麻告白台妹！我今天吃素「因為妳是我的菜」
南韓「YG娛樂」旗下男團TREASURE首度來台，今（4日）在林口體育館開唱，吸引6000位歌迷到場支持。10位成員崔玹碩、朴志焄、YOSHI、金俊奎、尹材赫、ASAHI、金道榮、HARUTO、朴炡禹和蘇庭煥在開唱前，先與100位歌迷近距離互動，以輕便私服登場和歌迷打招呼。
記者陳雅蘭/新北報導
TREASURE演唱會全程以LIVE BAND形式演出，成員穿上機車外套帥氣登場，帶來《HELLO》、《JIKJIN》和《MY TREASURE》等曲表演，刀群舞氣勢十足，搭配舞台上方的燈光道具、全場雷射特效，粉絲也以不輸藝人的聲量應援，全場仿佛一片藍海，氣氛熱烈。
一連串帥氣演出後，成員分別向歌迷自我介紹，10位都各自練習不同的中文和大家打招呼，除了中文和英文，ASAHI還撂台語說「大家好」，志焄嘴甜說「我想跟你談戀愛」，道榮用中告白「我今天吃素，因為妳是我的菜」，有備而來獲得滿堂彩。
這是TREASURE首次來台開唱，台上成員興奮難掩，不吝嗇祭出各種互動福利。也因為這次來台行程滿檔，成員在台上遺憾表示，希望下次來可以去放天燈，還大喊想吃雞排和珍珠奶茶。在安可後，成員最後以新曲《HELLO》結束長達2個小時的台灣首場演唱會。