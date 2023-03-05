中國2023年經濟成長目標5%左右　CPI漲幅約3%

中國第14屆全國人大一次會議今天上午正式開幕，李克強進行總理任內最後一次政府工作報告，宣布將今年的經濟成長率目標訂為5%左右。這個數字一如事前中國內外智庫、投資機構預測「5%到6%之間」，然而這是近3年來最低的數字。
2021年到2023年，中國發布的政府工作報告所設下的經濟成長率目標分別為6%、5.5%左右、5%左右。其中2021年受到比較基期過低，以及施行各種刺激消費的政策影響，最終經濟成長率達到8.11%；2022年則受困於疫情、嚴格封控衝擊產業與消費，以及國際局勢的因素，最終經濟成長率僅3%，遠低於預期。
除了經濟成長率目標外，政府工作報告中也列出了多項2023年經濟數據目標。
城鎮調查失業率目標設為5.5%左右，城鎮新增就業1200萬人左右；消費者物價指數漲幅目標設在3%左右；至於居民收入成長目標與經濟成長基本同步；進出口「促穩提質」，國際收支基本平衡，至於糧食產量保持在1.3兆斤以上。
李克強報告時提到，今年的財政赤字率目標則設為3%，要以積極的財政政策加力提效，完善稅費優惠政策，對現行減稅降費、退稅緩稅等措施，該延續的延續、該優化的優化，做好基層「三保工作」（保基本民生、保工資、保運轉）。
他也提到，穩健的貨幣政策要精準有力，保持廣義貨幣供應量和社會融資規模增速和名義經濟增速基本匹配，支持實體經濟發展，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。（編輯：張淑伶）1120305
我是廣告 請繼續往下閱讀