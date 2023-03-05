民進黨翻轉南投 林俊憲：賴清德改革路線符合社會期待
南投縣立委補選在昨日落幕，最終由民進黨候選人蔡培慧成功勝選，擊敗甫卸任的南投縣長的國民黨候選人林明溱，更是從2008年更改選制以來，民進黨首度在南投贏得立委席次，對此民進黨立委林俊憲表示，這場選舉是賴清德擔任主席以來面臨的第一場考驗，而結果也證明，改革路線符合社會期待，認為只要團結一心、深化改革，「民進黨的改變民眾全都看在眼裡。」
記者陳威叡／台北報導
林俊憲表示，蔡培慧成功贏下南投立委補選，這是從2008年更改選制以來，民進黨首次在南投贏下立委席次，堪稱歷史性的一仗、也是最關鍵的一仗，終止去年大選以來的的低迷士氣，逐漸站穩腳步，找回人民的信任。
林俊憲指出，這場選舉是賴清德擔任主席以來面臨的第一場考驗，而結果也證明，改革路線符合社會期待，只要團結一心、深化改革，民進黨的改變民眾全都看在眼裡。與台灣這塊土地一起進步，做台灣人民的代表，既是民進黨成立的初衷，也是該永遠堅持下去的精神。
林俊憲說，接下來的挑戰還很多，但這場勝利對民進黨而言無疑是一顆重要的定心丸，尤其在相對艱困的南投更顯不易，期望南投補選就像4年前的台南補選，成為重新出發的起點。同時也恭喜蔡培慧成功翻轉南投，重回立法院，「往後一起在國會繼續打拚！」