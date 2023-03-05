南投立委補選民進黨怎贏的？「口譯哥」提三大原因

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙怡翔說，而林明溱則是與蔡培慧大相逕庭，曾涉賄選被判刑，也被地方發現財力來源不明，長期擔任公職卻能幫自己與家人購入豪宅，而在競選期間，也看不到林明溱發表政策白皮書，唯一具體承諾似乎為自己不尋求連任。「因此即便南投縣為深藍選區，面臨不理想的候選人，選民仍會做出不同選擇。」
趙怡翔強調，民進黨面臨九合一選舉大敗後，很多政治評論家也預言民進黨在2024總統及立委選戰也可能面臨同樣結果，但自己從來不買單此類說詞，畢竟2018年及2020年的選舉結果已經充分證明，選民會以不同的視角看待中央及地方的選舉。「去年許多民眾透過選票向民進黨的縣市首長候選人表達失望，這是民進黨必須虛心接受的教訓；但這不代表是對國民黨的各項立場表達肯定。」趙怡翔說，尤其國民黨在兩岸及國家定位的主張仍然與多數民眾疏遠，無法使台灣人民安心。
趙怡翔直言，黨主席賴清德上任後，賴清德主席上任後，努力改革民進黨，從辦理多場檢討及與基層黨員互動的會議外，也主動處理學倫、黑金、黨紀及其他艱困挑戰，努力讓這些問題不再纏繞著民進黨的執政與選舉。這樣的態度與立場，讓許多曾經對民進黨失望的選民，願意再次給民進黨機會。
「而同時，賴清德也帶頭展現出民進黨的團結態勢。在這次選舉中，賴清德以身作則，不斷動員全黨上下要以行動支持蔡培慧，展現出民進黨不能輸的精神。」趙怡翔直言，而相對最有可能代表國民黨出任2024年總統候選人的侯友宜，卻選擇不參戰，將南投縣的選舉視為與他無關。
趙怡翔強調，這場選舉對民進黨而言，確實有很大的鼓舞作用，也提醒著民進黨一定要繼續改革，使全黨上下更貼近民心，更了解民意。「我也要恭喜蔡培慧及所有南投縣民，恭喜大家選擇了一位優秀、實在的立法委員，也謝謝南投縣民再度給民進黨服務的機會。」
更多「南投立委補選決戰」相關新聞。