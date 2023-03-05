不怕被下架！蔡培慧謝票　允全力協助南投垃圾危機

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蔡培慧說，醫療部份除了彰基分院，也會洽談榮總等其他醫學中心進駐南投的可能性，並促進地區醫院設備更新；地方診所推動的到府看診，在交通和診間部份予以協助。偏鄉社福部份，她將落實老人年金3千提高為5千、老農津貼從7千5提高到8千5的政見。
基礎設施部份，之前已協助松柏嶺一帶解決旱灌問題，未來將擴大區域；交通設施、學校設備繼續改善。至於困境南投10多年的垃圾難題，她將和不分區立委羅美玲一起，邀請環保署與縣府商討如何解決困擾。
對於國民黨縣長許淑華說，若做不好就下架她。蔡培慧認為，競爭才會進步，任何人做得好就持續、做不好選民就不要投給他，「這是必要的」。她強調沒有黨意立委這回事，尊重民意才是政治工作者的初衷和本意，自己在競選過程持續提出人民的主張，例如農民退休金就是互動過程聽到的、針對勞工休假問題，也是在地觀光業者和員工反映，主張不同業別應該有不一樣的勞動條件。
蔡培慧說，自己在南投的3次選舉，對她的意義不是幾勝幾敗，而是問自己，要不要持續在家鄉打拚？「答案是要的」。她強調自己從政的初心，就是改變南投城鄉落差的結構，當選更是責任的開始，自己一直記得拜票時一位大姐叮嚀，「你喔！要趕緊讓我兒子可以回家工作」，大家希望南投安居樂業、經濟發展，她會銘記在心。
南投有兩席立委，蔡培慧第一次選烏溪線（第一選區）輸給馬文君、第二次選濁水溪線（第二選區）贏了林明溱，媒體問她會不會重回烏溪線，她表示會持續在濁水溪線耕耘，對於烏溪線人選，民進黨中央會尊重民意、依黨提名機制提出最好的人選。
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