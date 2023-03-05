網路違法藥暴增！薛瑞元示警：很可能是假的

受到疫情影響，民眾減少到醫療院所或是難以到國外購買藥物，便轉向網路平台購買，但今（5）日衛福部長薛瑞元提醒，藥品製造、輸入、銷售皆有一定規範，更不能隨意流出，因此網路上來路不明藥物很可能是假的，呼籲民眾別隨意購買。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據食藥署調查，查獲不少網站販售違規藥物，其中又以壯陽藥為多。對此，薛瑞元今受訪時坦言，「這也是我們面臨的一個挑戰」，有民眾利用網路做了一些不應該做的事情，尤其是像藥品的銷售，藥品製造、輸入、銷售都有一定的法律規定，製造或者輸入廠商不能直接銷售給消費者，它的銷售對象只能是藥局或者是醫療院所，醫療院所部分如果是屬於處方藥，必須要醫師的處方才能夠交付給病人，這些都有一定的一些規定。薛瑞元也說，至於從網路上「B2C（Business to Consume，企業對消費者）」這樣直接的銷售，就要看貨源來自什麼樣的地方，他也提醒民眾要注意，通路都有一定的規定，從網路上面購買的藥品很可能是假的，因為不管製造或者是輸入的藥廠，「基本上它不能流出去的」，這部分也受到比較嚴格的管制，所以在網路上面買到來路不明的藥，就很可能是假的，吃了以後可能對於身體健康是有影響，呼籲民眾不要輕易的在網路上購買來路不明的藥物。全球最佳醫院「臺大醫院」第249名太後面？薛瑞元這樣看群創小金雞睿生光電27日掛牌 競拍底價59.83元3年砸逾10億！農委會推禽舍改建升級 4月起開放申請建社區防火牆！猴痘疫苗增購1萬劑 擴大接種3族群