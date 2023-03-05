比台灣高出11倍！中國公開國防軍費增長7.2%　5年來次高

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國自2016年以來，軍費增幅一直維持在個位數，去年增長7.1%至1.45萬億元，高於2021年6.8%和2020年6.6%的增幅。2019年，中國軍費增長達7.5%，達到1.19萬億元。
這份預算報告稱，國防和軍隊現代化、提升國防科技工業能力、支援建設鞏固國防和強大人民軍隊。好退役軍人服務保障、完善優撫對象等人員撫恤和生活補助標準動態調整機制。
報告中提到，2022年編列的國防支出全數執行完畢。
李克強在政府工作報告中提及國防相關事物時表示，全面加強練兵備戰，創新軍事戰略指導，實戰化軍事訓練，統籌抓好各方向各領域軍事鬥爭，全面加強軍事治理，鞏固拓展國防和軍隊改革成果，加強重大任務戰建備統籌，加快實施國防發展重大工程。
先前曾有外媒認為，在多國紛紛提高軍費開支的情況下，令中國面臨壓力，也因此中國軍費開支的升幅成為焦點。中國全國人大會議發言人王超在4日時就表示，國防費增長既是應對複雜安全挑戰的需要，也是履行大國責任的需要，「中國國防費佔國內生產總值的比重多年來保持基本穩定，低於世界平均水平，增長幅度也是比較適度、合理。」
據了解，亞洲各國2023年軍費增長幅度也在先前公布，韓國軍費約425億美元，但不含建造航母的費用。日本增幅一口其達到26.3%，為517億美元。另外，印度2023年國防預算將增至730億美元，增幅達13%，整體軍費擠進全球第三，僅次於美國8579億美元和中國。
雖然台灣將2023年國防預算提高至台幣5863億元，以遏阻中國武力犯台及發展不對稱作戰能力，但中國軍費預算仍是台灣的11倍以上。