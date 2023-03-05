巷仔內／中二歷史重演！國民黨「派系大過黨」輸掉南投

監票部隊連候選人都不認識！蔡培慧籲正視國安問題

▲蔡培慧和羅美玲呼籲國安及檢調系統，一定要正視監票部隊的問題。（圖／蔡培慧競總提供，2023.03.05）
▲蔡培慧和羅美玲呼籲國安及檢調系統，一定要正視監票部隊的問題。（圖／蔡培慧競總提供，2023.03.05）

記者顏幸如／南投報導

南投立委補選出現所謂「全民監票聯盟」，立委當選人蔡培慧透露，這些人聲稱進行選舉觀察，居然連站在面前的候選人都認不出來！面對選委會人員、警方質疑時，甚至拿出小紙條照著SOP應答，搬出《憲法》對抗《選罷法》，明顯是受過訓練的組織。立委羅美玲強調，「全民監票聯盟」已嚴重影響國安，呼籲檢調積極查辦。

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▲監票聯盟以蘭花盆掩飾祕錄器。（圖／林明溱競總提供，2023.03.05）
▲監票聯盟以蘭花盆掩飾祕錄器。（圖／林明溱競總提供，2023.03.05）
昨天的南投立委補選，多個投開票所出現蘭花盆針孔攝影機，以及不明人士在30公尺內偷錄影，即使被勸離仍重返，繼續登記投票者的出現時間及特徵。藍綠陣營一開始都懷疑是對方陣營所為，警方最後帶回6人偵辦，這些人自稱是「全民監票聯盟」成員。

立委林靜儀第一時間在臉書發文，指這些人毫不遮掩的監控紀錄投票民眾特徵，即使警察勸阻，不但不離開或躲藏，甚至理直氣壯堅持完成行為。是一個有目的、完整訓練且任務明確的組織，「這已經超越國內政黨之間正常的民主競爭了」。

▲立委林靜儀昨在臉書質疑監票部隊疑是境外勢力介入。（圖／翻攝林靜儀臉書，2023.03.05）
▲立委林靜儀昨在臉書質疑監票部隊疑是境外勢力介入。（圖／翻攝林靜儀臉書，2023.03.05）
林靜儀認為，相對上次的中二立委選舉，此次有更複雜且龐大的勢力介入，不只檢警調需要調查，國安體系也應介入，調查這些組織的召集者是誰、資金來源是否與境外敵對勢力有關、任務完成之後的報償是什麼。

蔡培慧今（5）日謝票前透露，這些人竟然連候選人都不認識就來了！她表示「全民監票聯盟」上午即被發現，下午她趕到名間大賢宮了解時，見一個阿伯坐在長凳上手拿紀錄單、以手上衣服遮掩祕錄器。由於口音不是在地人，自己問阿伯從哪兒來，馬上有個操著中文口音的大姐跑來質疑她「你是誰？你問什麼」？

見對方居然不認識自己，蔡培慧幽默的對著祕錄器說：「哈囉我是蔡培慧！可以收起來嗎？」這時其他人發現廟對面的房子外也有祕錄器，正要去請教屋主，阿伯突然衝過去收起來放自己口袋。沒多久又發現附近電表也有祕錄器。

▲林明溱陣營在營盤國小拍到監票聯盟成員。（圖／林明溱競總提供，2023.03.05）
▲林明溱陣營在營盤國小拍到的監票聯盟成員。（圖／林明溱競總提供，2023.03.05）
▲蔡培慧陣營在同一地點拍到另名監票聯盟成員和蘭花盆祕錄器。（圖／蔡培慧競總提供，2023.03.05）
▲蔡培慧陣營在同一地點拍到另名監票聯盟成員和蘭花盆祕錄器。（圖／蔡培慧競總提供，2023.03.05）
阿伯違反30公尺內規定曾被勸離，卻又折返，警方再度與他交涉時，他先是避而不談，接著拿出一張單子，以SOP方式回應「我在這裡沒有講話、我靜靜的坐在這裡沒有影響別人」。一個多小時後選監小組到場，認為他們違反《選罷法》，阿伯與大姐又搬出《憲法》，強調這是他們的自由。

蔡培慧說，這已經是訓練有素的部隊，檢調體系一定要正視。競總主委、不分區立委羅美玲指出，昨天目睹這些人的行為，感到不可思議，這已經嚴重違反民主程序，妨害祕密投票，這些人目的為何？可能和國安有關係，檢調應該積極查辦。

▲監票部隊的登記表，詳細紀錄選民投票時間和特徵。（圖／蔡培慧競總提供，2023.03.05）
▲監票部隊的登記表，詳細紀錄選民投票時間和特徵。（圖／蔡培慧競總提供，2023.03.05）



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