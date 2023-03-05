監票部隊連候選人都不認識！蔡培慧籲正視國安問題

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立委林靜儀第一時間在臉書發文，指這些人毫不遮掩的監控紀錄投票民眾特徵，即使警察勸阻，不但不離開或躲藏，甚至理直氣壯堅持完成行為。是一個有目的、完整訓練且任務明確的組織，「這已經超越國內政黨之間正常的民主競爭了」。
林靜儀認為，相對上次的中二立委選舉，此次有更複雜且龐大的勢力介入，不只檢警調需要調查，國安體系也應介入，調查這些組織的召集者是誰、資金來源是否與境外敵對勢力有關、任務完成之後的報償是什麼。
蔡培慧今（5）日謝票前透露，這些人竟然連候選人都不認識就來了！她表示「全民監票聯盟」上午即被發現，下午她趕到名間大賢宮了解時，見一個阿伯坐在長凳上手拿紀錄單、以手上衣服遮掩祕錄器。由於口音不是在地人，自己問阿伯從哪兒來，馬上有個操著中文口音的大姐跑來質疑她「你是誰？你問什麼」？
見對方居然不認識自己，蔡培慧幽默的對著祕錄器說：「哈囉我是蔡培慧！可以收起來嗎？」這時其他人發現廟對面的房子外也有祕錄器，正要去請教屋主，阿伯突然衝過去收起來放自己口袋。沒多久又發現附近電表也有祕錄器。
阿伯違反30公尺內規定曾被勸離，卻又折返，警方再度與他交涉時，他先是避而不談，接著拿出一張單子，以SOP方式回應「我在這裡沒有講話、我靜靜的坐在這裡沒有影響別人」。一個多小時後選監小組到場，認為他們違反《選罷法》，阿伯與大姐又搬出《憲法》，強調這是他們的自由。
蔡培慧說，這已經是訓練有素的部隊，檢調體系一定要正視。競總主委、不分區立委羅美玲指出，昨天目睹這些人的行為，感到不可思議，這已經嚴重違反民主程序，妨害祕密投票，這些人目的為何？可能和國安有關係，檢調應該積極查辦。
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