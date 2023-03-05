戲劇療癒「擁抱意外、讚頌失敗」　誰這麼有種？

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社會上演長照悲歌 藝術療癒「即興最真實」許多家屬不堪長期照護壓力走上絕路，陳義翔感嘆，當家照者照顧無行為能力者身心耗竭時，就容易發生弒親案件。有鑑於此，他創立特有種劇團，以「即興劇演出」讓家照者釋放壓力、彼此互動回饋。透過戲劇療癒可以達到紓解身心壓力的效果，甚至更有智慧去面對過去的問題、化解衝突。
兒時被毒打 奶奶演出淚水宣洩5分鐘曾有一位老奶奶遭受家人霸凌，憎恨填滿心房，參與戲劇演出後，整個人變得滿心歡喜，也得以抒發小時候的創傷。原來老奶奶小時候家中物資缺乏，曾因晾衣服被風吹走而被父親誤會毒打，長年乘載了龐大的委屈。
陳義翔鼓勵團員「如果這一段事情會讓你想哭，你就好好的哭，沒有關係。」上場演出時，老奶奶淚水有如江水潰堤，足足哭了5分鐘，將內心的創傷釋放開來，觀眾都非常驚訝，也紛紛表達關心。藉由戲劇表達出自己的故事，「讓他們真正站出來，故事被同理、被大家接受，彼此都是很溫暖的。」
失禁爺爺學習自理 挖糞也能當「成就」另一位老奶奶每天都要照顧失智且失禁的丈夫，有次爺爺上大號無法自理，奶奶因臨時有狀況無法及時處理，便呼喊：「你很棒！等我一下，我馬上就過去了，或是你也可以先試著擦一下啊。」沒想到爺爺過陣子竟然學會自己擦屁股、穿好褲子了！
還有學員同時照顧多達3位家人，甚至得用手指幫便祕的長輩挖糞。經過藝術療癒後，勇於敞開心房分享自己辛苦的成就，甚至講的淘淘不絕「一聊不可收拾」，他的勇敢與責任感，讓在場眾人嘖嘖稱奇。
失敗是很棒的禮物 將困難變成遊戲家照者通常都是家族中最有責任感的人，一肩扛起照顧的責任。然而，被照顧者通常難以恢復正常生活，且會隨著年齡增長越來越退化，加上親友的各種責難，導致家照者身心更疲憊受傷，連自己都沒辦法照顧好。
「我們都已經盡力照顧了，可是失敗了沒有關係，我們只要別放棄，看見這些意外的發生，我們還是能夠持續鍛鍊心智剛強。」陳義翔鼓勵學員，「失敗是一個很棒的禮物」，雖然人會難過、沮喪、自責，但是從失敗中，反而可以學習到經驗、提升自我。
甚至有家照者上完藝術療癒課程後找回自信，在社福單位開起推拿課程，或是拓展職涯成為「照顧服務員」，當起媒人幫助嚴重失智的老夫妻「聯誼」重新找回另一半與人生。
藝術療癒開花結果 喚起社會長照意識全球都面臨超高齡人口的轉變，每個人都有機會變成照顧者或被照顧者。陳義翔期盼將劇團成員培養成戲劇療癒的種子教師，到各個縣市開花結果，不僅提供家照者心靈支持，進而提升社會大眾對於長照的意識，影響政府單位完善長照政策，讓每位需要的長者有更多的福利可以選擇。
長照路上不孤單 政府有哪些照護資源？長照服務申請
１、1966長照服務專線
２、各縣市長期照顧管理中心。
長照服務資源
１、長照服務資源地理資訊地圖
２、老人長期照顧暨安養機構合格名單
３、一般護理之家評鑑合格名單
４、立案護理機構名單查詢（含評鑑結果）
５、住宿式長照機構評鑑結果
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56956
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