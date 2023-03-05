跆拳女將羅嘉翎差0.1公斤「當場剪髮」！仍沒過磅判失格
在東京奧運奪回銅牌的跆拳道女將羅嘉翎，原訂參加在美國內華達州舉行的公開賽之女子57公斤級，不料在過磅時發現體重超過0.3公斤，為達到相應數字，羅嘉翎甚至當場剪髮，可最後仍因多0.1公斤被判失格，只能無奈離開。
記者李惠婷/綜合報導
羅嘉翎上個月首站為土耳其公開賽，抵達後因當地發生駭人強震，比賽臨時喊卡，後轉往泰國移地訓練，並預計於美國內華達州的美國公開賽中亮相，可最終卻因體重過磅沒過，遺憾被判失格。
教練劉聰達說明，賽事過磅時間只有2小時，且所有量級選手都集中在這2小時內。起初發現羅嘉翎體重還超過0.3公斤時，立即請她去跑步，回來後體重還差0.2公斤，原以為可裸磅，後續才得知內衣、短褲都不能脫，所以羅嘉翎決定當場將頭髮剪掉，可惜最終還是多了0.1公斤，過磅時間結束，只能抱憾離開。
劉聰達表示，沒過磅非常不應該，「不管怎麼樣我們花了國家的錢出來，卻體重沒過，怎麼都不應該」，「嘉翎的心存僥倖，沒有多降一點，想說可以跟國內一樣可以裸磅」，並道歉「我沒有盡到監督好選手的責任，不管怎麼樣教練一定有責任的，選手有問題，教練就要負責，回去後也將會檢討報告」。