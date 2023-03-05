工作報告強調交流　中國學者：政策反映兩岸民意

我是廣告 請繼續往下閱讀
周志懷指出，今年兩岸關係比較特殊的地方是，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束後，不論是大陸還是台灣，對於加強兩岸交流與合作的期待，這是主流的民意，疫後交流與合作是主導的政策。
對於大陸新任國台辦主任宋濤上任後，積極推展兩岸民間交流，其中代表的意涵為何？周志懷指出，交流能夠增進兩岸民眾之間的情感，因為這是兩岸關係和平發展的基礎；若不交流，兩岸民眾感情會越來越疏遠，如此下去會使兩岸關係雪上加霜。
至於交流是否能管控危機？周志懷說，交流不一定能管控立即、現實的危機，「有點超過預期」，層面不太一樣，但交流是一個基礎工作，對緩和兩岸緊張態勢有一定作用。
他強調，現在交流合作是重點，如果台灣方面順應民意，應能反映到政策制定的過程，但還需要觀察後續選舉如何主導情勢發展。
中國國務院總理李克強在報告今年的政府工作報告時，涉及兩岸部分一字不漏地說出報告內容。在回顧過去5年的工作中，涉台部分僅以「港澳台工作取得新進展」一句帶過。
今年的政府工作報告兩岸內容為，「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅定反『獨』促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心開創復興偉業」。（編輯：李雅雯）1120305