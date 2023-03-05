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坦承不太會選舉　蔡培慧再度感謝賴清德和這群人

▲蔡培慧感謝賴清德在競選過程中「手把手的教我」。（圖／蔡培慧競總提供，2023.03.05）
▲蔡培慧感謝賴清德在競選過程中「手把手的教我」。（圖／蔡培慧競總提供，2023.03.05）

記者顏幸如／南投報導

民進黨主席賴清德上任後，領軍打贏南投立委補選一戰，當選人蔡培慧今坦承之前不是很懂得選舉，再度感謝賴清德「手把手的教我」。她也感謝所有站出來投票的人，締造歷年南投補選最高的4成6投票率，「不管是支持誰，這是台灣民主的實力，展現大家希望南投改變的決心」。

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▲蔡培慧由競總主委羅美玲陪同，一早從最大票倉南投市展開謝票行程。（圖／蔡培慧競總提供，2023.03.05）
▲蔡培慧由競總主委羅美玲陪同，一早從最大票倉南投市展開謝票行程。（圖／蔡培慧競總提供，2023.03.05）
南投立委補選開票結果，民進黨蔡培慧以45217票，險勝國民黨老將林明溱的43293票。3大票倉中，竹山贏2564票、名間贏2108票，大幅追過南投市落後的1616票，打破以往縣長和立委選舉「南投市贏、選舉就贏」的鐵律。外界認為與賴清德此役操盤，從鄉下寺廟出發、攻向人口密集區的策略正確有關，也好奇為什麼賴清德會想出「送廟方八仙彩」的點子。

蔡培慧今（5）日透露，確定選舉方向後，團隊內部熱烈討論，寺廟祈福該送什麼物品較得宜，除了在廟前發送新春小紅包給民眾，若送廟方匾額，似乎以副總統身份為佳，最後的共識是八仙彩。八仙彩不僅是人與神的連結，更有「趨吉避邪」的用意，賴清德特別以自己和她聯名，表達對神明的敬意。

▲蔡培慧車隊謝票，沿途民眾熱情回應。（圖／蔡培慧競總提供，2023.03.05）
▲蔡培慧車隊謝票，沿途民眾熱情回應。（圖／蔡培慧競總提供，2023.03.05）
學者出身的蔡培慧，前兩次選舉談起政見像在上課，講完還會重複提要、抓重點，選民只會尊敬但不好親近。這次賴清德修正缺點，以感性訴求突顯她的個人特質，來自全國各地民進黨檯面上人物，助選時也不吝交流。蔡培慧說：「這次賴副總統真的是手把手的教我，我非常感恩。」她坦言關於選舉事務，自己還有很多要向前輩學習。

她也感謝擔任競選總部主委的不分區立委羅美玲、所有力挺她的志工。自己好幾次請他們有空多休息，得到的答案經常是「不累！我晚上還要去掃街、打電話」。

▲蔡培慧感謝羅美玲和所有志工們全心全力輔選。（圖／蔡培慧競總提供，2023.03.05）
▲蔡培慧感謝羅美玲和所有志工們全心全力輔選。（圖／蔡培慧競總提供，2023.03.05）
羅美玲是馬來西亞華人，大學讀台灣師大後，從此留根台灣。蔡培慧說，尤其是羅美玲的新住民朋友們，不僅展現熱情，也不斷反映鄉村生活的真正難題，自己持續和新住民互動的過程，了解到台灣農村嚴重缺工的痛苦。她表示農村多樣化生產導致季節性缺工、例如高接梨、採茶的需求和技術就不同。未來會協助新住民親人合法來台依親打工，有效率解決台灣農業缺工問題。



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