坦承不太會選舉　蔡培慧再度感謝賴清德和這群人

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蔡培慧今（5）日透露，確定選舉方向後，團隊內部熱烈討論，寺廟祈福該送什麼物品較得宜，除了在廟前發送新春小紅包給民眾，若送廟方匾額，似乎以副總統身份為佳，最後的共識是八仙彩。八仙彩不僅是人與神的連結，更有「趨吉避邪」的用意，賴清德特別以自己和她聯名，表達對神明的敬意。
學者出身的蔡培慧，前兩次選舉談起政見像在上課，講完還會重複提要、抓重點，選民只會尊敬但不好親近。這次賴清德修正缺點，以感性訴求突顯她的個人特質，來自全國各地民進黨檯面上人物，助選時也不吝交流。蔡培慧說：「這次賴副總統真的是手把手的教我，我非常感恩。」她坦言關於選舉事務，自己還有很多要向前輩學習。
她也感謝擔任競選總部主委的不分區立委羅美玲、所有力挺她的志工。自己好幾次請他們有空多休息，得到的答案經常是「不累！我晚上還要去掃街、打電話」。
羅美玲是馬來西亞華人，大學讀台灣師大後，從此留根台灣。蔡培慧說，尤其是羅美玲的新住民朋友們，不僅展現熱情，也不斷反映鄉村生活的真正難題，自己持續和新住民互動的過程，了解到台灣農村嚴重缺工的痛苦。她表示農村多樣化生產導致季節性缺工、例如高接梨、採茶的需求和技術就不同。未來會協助新住民親人合法來台依親打工，有效率解決台灣農業缺工問題。
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