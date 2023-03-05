新北議員掛看板表態　「2024全力支持賴清德」

民進黨2024大選總統初選將在本月13日至17日領表登記，而副總統賴清德於黨內定為一尊態勢逐漸明朗，與賴清德家鄉萬里同選區的新北市議員張錦豪，日前在汐止交通要道旁掛上看板，上頭寫道「2024全力支持賴清德」，他今（5）日於臉書表示，相信現在仍有不少人對執政團隊灰心甚至意興闌珊，而自己發自內心出資懸掛看板，希望藉由一點一滴的號召，喚起基層對民進黨的信心、凝聚團結的力量。
記者陳威叡／台北報導
張錦豪表示，在這全球去中化的時代，全世界都在比賽誰更討厭中國，副總統賴清德是唯一可以帶領台灣堅定民主，邁向國際的領袖。而民進黨在2018年與2022年經過幾次挫敗，民眾對民進黨喪失熱情，但他相信只要團結在一起就能贏，就像這次南投補選，黨內不分你我往前衝，在深藍鐵票區也能闖出一片天。
對於懸掛看板力挺賴清德，張錦豪說，這面看板是他發自內心出資懸掛，早在南投補選前就已掛上，提到自己不只是跟賴清德家鄉同選區，賴更是從一個貧困礦工家庭出生，靠自己努力當上醫生、立委、市長、行政院長與副總統的人，全世界唯有在足夠民主的國家，才有這種社會流動的價值。
張錦豪說，自己也時常在金山、萬里學校的畢業典禮致詞跟學生提到，大學長賴清德就是靠自己努力當上副總統，每個人只要努力就有機會。
最後張錦豪說，相信現在仍有不少人對執政團隊灰心甚至意興闌珊，自己懸掛看板希望透過一點一滴的號召，能喚回基層民眾對民進黨的信心，更何況國共一家親不叫人擔憂嗎？期盼透過自己小小的力量，進而凝聚團結的力量。