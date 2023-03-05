今晚不罵髒話！楊紫瓊《媽》片再獲獎 上台落淚沈默20秒
由武打巨星楊紫瓊主演的電影《媽的多重宇宙》，攜手關繼威、潔米李寇帝絲（Jamie Lee Curtis）、史蒂芬妮許（Stephanie Hsu）、吳漢章等人聯合演出。《媽的多重宇宙》強勢問鼎奧斯卡11項大獎，也在各大頒獎典禮創下佳績，昨（4）日再橫掃第38屆「獨立精神電影頒獎典禮」（FISA）7獎項，主演楊紫瓊獲得「最佳主角獎」，在台上調侃自己不會再講髒話，情緒激動到落淚，逾20秒說不出話。
記者黃雅琪/綜合報導
素有「獨立電影界奧斯卡」之稱的「獨立精神電影頒獎典禮」，昨日在美國加州盛大舉行，好萊塢60歲資深女星楊紫瓊榮獲「最佳主角獎」（影帝、影后合併獎項，不分性別），楊紫瓊一上台就單手遮住嘴巴，先向現場嘉賓承諾：「今天晚上不會罵髒話！」自我調侃日前在「演員工會獎」獲得「最佳女主角」獎項時，兩度在台上飆罵髒話一事。
楊紫瓊獲獎時情緒相當激動，不僅轉身拭淚還長達20秒的時間說不出話，除了感謝電影公司支持，也致謝導演關家永、丹尼爾舒奈特兩人，楊紫瓊希望將獎項獻給「全天下的母親」，她認為沒有母親的存在，大家就無法來到這個世界上。同片男星關繼威獲得「最佳配角獎」、華裔女星許瑋倫獲得「最佳突破演出獎」，《媽的多重宇宙》在「獨立精神電影頒獎典禮」橫掃7獎項，還包括最佳電影、導演、劇本與剪輯獎項，成為最大贏家。