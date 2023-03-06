布蘭登費雪消失去哪？歷經性騷擾54歲復出《鯨魚》爭影帝

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西元1999年至2008年間，布蘭登費雪因拍攝《神鬼傳奇》系列電影，演出瑞克歐康納一角而暴紅，除了沙漠探險劇情吸引人之外，布蘭登費雪的俊美外型也成為萬眾焦點，該片首部曲更創下全球票房超過4億美元的佳績，布蘭登費雪也因此獲得「動作票房巨星」的稱謂。
拍電影全身傷，布蘭登費雪進出醫院長達7年
看似星途一片光明的布蘭登費雪，其實他在拍攝《神鬼傳奇》系列電影期間，身體早已不堪負荷。布蘭登費雪回憶過往：「我想我當時太拚命了，用一種近乎毀滅性的方式。」為了呈現片中的特技動作，西元2008年，布蘭登費雪在中國大陸拍攝《神鬼傳奇3》的時候，全身上下用膠帶貼滿冰敷袋、痠痛貼布、自行車保護墊，他還自嘲道：「我像是個對冰敷袋有戀物癖的人。」為此，布蘭登費雪動過人工膝關節置換手術、脊柱、聲帶修復等，進出醫院長達7年期間，來修復自身健康問題。「因為當時我不喜歡自己，我認為在某種程度上我活該被打，甚至想成為第一個挨揍的人。」這是他自述當年的悲慘心境。
歷經離婚、母親癌逝，傷痛情緒難以走出
西元1998年至2007年期間，布蘭登費雪曾有一段9年婚姻，並育有3名小孩，無奈最終以離婚收場。西元2016年，布蘭登費雪為影集《婚外情事》（The Affair）接受訪問，當時的他整個人看來情緒低落不已，外界認為他是因為離婚的關係才失意。直到布蘭登費雪解釋，訪問前幾天他的母親才剛罹癌逝世，心情還處在悲傷中，外界才終於知曉真正原因並不如大家猜測那般膚淺。
受「#MeToo」啟發！布蘭登費雪自揭瘡疤勇敢說
受到「#MeToo」運動的啟發，西元2018年，布蘭登費雪接受《GQ雜誌》受訪時，公開一樁性侵事件：「因為覺得羞辱，也擔心危及我的演藝事業，我當時並沒有勇氣發聲。」時隔15年後，布蘭登費雪自揭瘡疤，西元2003年時，他出席金球獎的主辦及評委單位「好萊塢外籍記者協會」的午餐會，前主席菲利普伯克主動與他握手，並掐他的臀部，手指還在私密處來回游移，當年35歲的布蘭登費雪嚇到逃離會場：「我覺得噁心，覺得自己像個孩子，喉頭像哽著一顆球，我幾乎就要哭出來。」
小蝦米對抗好萊塢權勢，受害者反被懲罰
事後，布蘭登費雪因為擔心演藝事業受到波及，他的經紀人私下要求對方道歉，但菲利普伯克在信中否認犯行：「我道歉並不代表有做錯任何事，只是覺得若我的行為使費雪先生覺得難受，那是無心的，我為此致歉。」受害者沒有得到應有的道歉，「好萊塢外籍記者協會」還要求布蘭登費雪、菲利普伯克簽署一份聲明，同意這件事情「只是開玩笑並非性騷擾」。布蘭登費雪拒絕簽署卻成為受罰的人，往後好萊塢重大場合名單幾乎沒有出現他的名字，他像是被權勢霸凌般刻意忽略，而這也讓好不容易開口的布蘭登費雪，深深感到遭受背叛，再度墜入深淵。
黑暗中自我掙扎，54歲再爭「奧斯卡影帝」
「我知道很多人都在想我到底怎麼了？為什麼一下子消失在大眾面前？也許原因很多，但這是最後一片拼圖。」今年54歲的布蘭登費雪回歸主演《我的鯨魚老爸》，並入圍第95屆「奧斯卡金像獎」最佳男主角，本片同時也入圍最佳女配角（周洪）、最佳化妝與髮型設計。布蘭登費雪在黑暗中自我掙扎，如今他再次鼓起勇氣面對外界，也成為本屆奧斯卡影帝呼聲最高的人選；對比金球獎陷入種族歧視、性別歧視、收取賄賂等爭議，並面臨好萊塢巨星聯合抵制，前景早已不如從前。《我的鯨魚老爸》故事描述，一名英語老師查理（布蘭登費雪飾）中年出櫃後，拋棄家庭與愛人私奔，如今他因為愛人過世而罹患暴食症，同時他得試圖修補與17歲女兒艾莉（莎蒂辛克飾）的關係。《我的鯨魚老爸》現正熱映中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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