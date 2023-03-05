內幕／蔡培慧空戰升級終勝出　名間、竹山組織票成關鍵

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南投縣第二選區中包含南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉。其中，最大的票倉就是南投市，不過由於包含中興新村，過往都是國民黨的優勢區，也是現任國民黨籍縣長許淑華的本鎮，因此讓南投市小輸，在名間鄉、竹山鎮等鄉鎮必須開得漂亮，民進黨才有機會在南投縣第二選區勝選。
此次補選時程緊湊，民進黨在賴清德接任黨主席後，即指派黃建嘉率領12人團隊進駐，也盤點地方組織系統。地方人士透露，包含文宣、新聞等，台北團隊與南投團隊配合無間，除了全黨公職頻繁發文力挺外，黃建嘉在最後兩周近乎每天都數次站到第一線對林明溱提出質疑，也回應對手的抹黑，在新聞、文宣上給予蔡培慧強力後盾。
該人士透露，除了新聞、文宣大升級外，黃建嘉也擔起黨中央進駐地方的組織統合角色，中央、地方在陸戰上配合密切，也是能夠成功翻轉的原因。
其中，名間鄉是此次選舉綠營突圍重點，陳翰立是名間建鄉72年來的首位民進黨籍鄉長，當然肩負蔡培慧在名間陸戰的重責大任，但因偏綠的無黨籍前名間鄉長陳聰鑑也投入此次補選，恐拉走部分綠營選票，讓陳翰立壓力相當大。
該人士說，就連民進黨主席賴清德都關注陳聰鑑參選一事，也曾打電話給陳翰立，呼籲一定要盡全力協助蔡培慧；陳翰立隸屬正國會派系的領袖、總統府秘書長林佳龍也多次叮嚀陳翰立要上緊發條，陳翰立也傾全力、將士用命，在名間鄉各村里風狂掃街拜票，呼籲大家集中選票。
地方指出，儘管陳聰鑑仍在名間下拿下1344票，遠多於其在其他鄉鎮市的選票，但蔡培慧仍順利在名間鄉開出紅盤，領先林明溱2108張選票，奠定勝選基礎。
另外，也有地方組織人士表示，蔡培慧在竹山鎮勝過對手2564票也是關鍵中的關鍵。事實上，蔡培慧過往擔任行政院中辦執行長時，協助竹山鎮諸多建設，較無明顯政治色彩的竹山鎮長陳東睦去年就曾表態支持蔡培慧選縣長，此次補選也再度挺蔡。
再者，林明溱把竹山垃圾議題甩鍋林佳龍，地方民眾普遍認為反感，這讓蔡培慧在竹山鎮開出紅盤，勝過對手2564票，也是勝選關鍵中的關鍵。
此外，組織人士也說，蔡培慧過往在擔任中辦執行長時，在南投市引進中興大學等，讓地方相當有感。過往綠營在南投市都會輸4000票左右，此次只輸了1616票，把國民黨、許淑華的優勢壓低，都是勝選因素。
綠營人士表示，蔡培慧參選南投第二選區真的相當艱困，賴清德即使腰部舊傷復發仍到訪7趟，走了35個行程，效應確實在南投基層發酵，另包含退輔會副主委李文忠、前立委湯火聖、蔡煌瑯等組織票、林佳龍在中部的人派都有挹注，全黨團結打了漂亮一戰。
不過，該人士也說，此次勝選後只有不到一年的任期，蔡培慧又要面對連任之戰，南投綠營沒有鬆懈本錢，未來會繼續努力，2024年要繼續為「為南投爭一口氣」。
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