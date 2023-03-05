延緩失智　紓解照護壓力：長照商機美容按摩外送行不行?

失智精神問題增加照護壓力失智症人口年年攀升，失智的預防、延緩和照護儼然成為國家政策重大的問題，對個人和家庭而言，更是一條艱辛學習的旅程。因為失智症除了記憶力缺損和認知能力退影響日常行為之外，還會併發憂鬱、妄想、幻覺、錯認、日落症候群等精神問題，有時還會出現攻擊、重複現象、睡眠障礙、迷路、漫遊、貪食行為、病態收集、不恰當性行為等，致使照護者身心不堪負荷，久而久之，形成病人照護病人的困境。
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他分享，紓壓的方法有很多種，有不少資料和研究顯示，正確使用精油按摩芳香療法對紓解疼痛、壓力、改善睡眠和失智症狀有不錯的效用，可是對照護者和失智症者來說，要找到合適的服務卻沒有想像的容易，因為失智症者可能因有妄想、憂鬱、幻覺等等精神症狀，致使他們不喜歡出門或接觸不熟悉的人事物，而這些精神症狀也經常是壓垮照護者的主因之一。
日本用美容美甲延緩失智 台灣也可以嗎?近年日本企業「資生堂」因應高齡化社會照護需求，推出化妝療法，在日本全國老人院、安養中心廣受歡迎，從研究和資料發現，美甲、化妝能延緩失智和提升免疫力，顯見只要在照護加入一點創意和改變，就可以讓被照護者增加腦部的刺激，同時讓照護者紓解壓力。
在日本，要成為社福美甲師需要考取日本知名美妝公司資生堂，聯合日本的看護及社福機構所創辦的社福美甲師執照後，才能替高齡者們進行服務。但台灣目前尚未像日本有結合護理、社福和美容「社福美甲師或美容師」，所以失智家屬或高齡長輩有相關的需求，多半只能先仰賴口耳相傳或試試看的方式。
宅美平台 輕鬆點協助照護紓壓甫從臺中科大美容科技研究所畢業的卓恬安，兼具美容與長照訓練，在朋友的介紹下開始了美容照護到宅服務。讓行動不便或害怕去陌生地方的長輩，輕輕鬆鬆就可以煥然一新，甚至讓無暇照護者，只要花一點時間和費用就可以安心地享受按摩舒壓。他開心地分享：「每次看到長輩因為美容和精油舒壓後，神清氣爽的樣子，自己真的也被療癒了，這是這份工作最大的成就感」。
要有良善的循環 就不能求快卓恬安對美容與長照的投入與熱誠，正好與論文指導教授黃宜純想要將美容與健康照護結合的想法，一拍即合，因而衍生出創立精油美容照護媒合平台的想法，經三年的籌畫成立了「宅美平台」，為了讓民眾可以用合理的價格，獲得安心專業的服務，每家廠商都是由經由卓怡安審慎面談並確認具有專業證照後，才允許加入這個平台。「這樣的審核的歷程也許很慢，但我們追求的不是快速成長，專業的服務和良善的循環更重要」黃宜純教授堅持地說。
想像一下，當你有芳香按摩或美容的需要時，面對滿街的店家是否會有選擇障礙，以及種種疑慮，例如：擔心價格不合理、被迫購買產品和方案、服務品質缺乏專業。這些問題「宅美平台」都已經過篩選幫消費者排除，不但如此，這個平台就像美食外送平台一樣，會員在店家到府服務完成後，可以點評及回饋意見，若遇到有任何問題，平台也設有客服協助處理。
雖然照護失智者並不是一件容易的事，但從不容易到容易好像有一個開關，只要輕觸就可以讓不容易朝向容易前進，那個開關是『視角』和『方法』」。黃宜純教授建議，照護者遇到壓力時，可以問自己可不可以解決?可不可以面對?或用第三者的心情看待，從解讀、分解壓力源，辨識壓力源，再學習如何調整壓力，找到解決方法，讓壓力變成進步的來源，例如，照護者可以運用各式按摩法輔以精油、正確飲食和運動紓減壓力。
「宅美平台」的成立將集結更多人的力量支持照護者，只要輕鬆點選，照護者和被照護者就可以在家享受精油美容和芳療的服務，啟動洩壓按鈕，打開心空間。
（文章授權：瑞金抗齡照護研究教育基金會專訪/黃宜純 臺中科技大學美容系教授）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56991
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