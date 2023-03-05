南投郡大林道登山接駁車摔落山谷！車內8人受輕重傷送醫
今（5）日9時許，一輛準備開往南投縣信義鄉郡大林道登山口的接駁車，車上滿載8人，卻因不明原因，在30公里處翻落深約3.40公尺山谷中，車內3名乘客賣命爬上林道對外求救，警消獲報，立刻趕往現場，林務局南投林區管理處也派員加入救援，8人分別受輕重傷，其中1男意識昏迷，1人自述呼吸困難，其餘意識清楚、身上有擦挫傷，所幸無立即生命危險，分別送至竹山秀傳醫院、南投醫院及南基醫院就醫。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，車輛摔落山谷後，有3名乘客自行脫困，爬上林道，路過的人車見狀趕緊幫忙報案，但另外5人還受困在山谷中，所幸未有人被車輛壓住或無法脫困，南投縣消防局獲報後，立即派遣第三大隊、信義、日月潭、水里、玉山、竹山、集集等分隊前往，林務局南投林區管理處獲悉，也派員加入救援行動，並協助進行林道管制，禁止非救援車輛進入林道，以免妨礙救援工作。
消防員透過繩索下切，將還受困在山谷的5人救出，整起事故造成8人受輕重傷，其中1男意識昏迷，1人自述呼吸困難，另6人意識清楚、身上擦挫傷，8名傷者在13時35分全數救出，分別送至竹山秀傳醫院、南投醫院及南基醫院就醫。