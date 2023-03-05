愛沙尼亞大選登場　反援烏民族主義勢力或壯大

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根據 Kantar Emor2月調查，改革黨預計贏得28.7%選票，極右翼「愛沙尼亞保守人民黨」（EKRE）則以18.2%的得票率排第2。
這份2月份的民調還顯示，中央黨（Centre Party）支持率為13.4%，愛沙尼亞200黨（Estonia 200）支持率13.4%，社會民主黨（Social Democrats）支持率為 10.1%，祖國黨（Isamaa）則為8.5%。
與俄羅斯接壤的愛沙尼亞人口130萬，擁有一個101席的一院制國會。
作為歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）成員國的這個波羅的海國家，過去一年帶頭呼籲提供更多軍事援助，來協助烏克蘭擊退俄羅斯的入侵。
目前愛沙尼亞對烏克蘭的軍援超過國內生產毛額（GDP）的1%。
卡拉斯接受法新社訪問時說：「我們支持一個開放、友好、具有西方思想的、歐洲的、聰明的國家。」
但愛沙尼亞保守人民黨黨魁赫默（Martin Helme）表示，愛沙尼亞不該進一步加劇與莫斯科的緊張關係。
愛沙尼亞保守人民黨打著反對增加對基輔軍援的政見選舉，呼籲不再接收烏克蘭難民、減少移民比率，藉此保護愛沙尼亞勞工。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1120305