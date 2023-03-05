韓邪教「攝理教」教主性侵男星女友 34秒變態錄音曝光
Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露韓國邪教「攝理教」教主鄭明析性侵女教徒的惡行，其中一名28歲香港女生葉萱（韓名：鄭秀晶），她是港星方力申的女友，挺身而出公開入教10年，受害十幾次的悲慘經歷，尤其是她公布一段鄭明析34秒變態侵犯的錄音，聽了令人髮指。
記者羅凌筠/綜合報導
葉萱因為身材高䠷性感，在教會擔任宣傳教會的主播、模特兒，最後升職講道師、牧師等幹部，她也成為滿足鄭明析獸慾的犧牲品，鄭明析以「上帝要給妳愛」為名，在葉萱熟睡時摸她臀部、以手侵犯她的身體，甚至要求她學貓的姿勢趴在地上，強行完成性行為。
在葉萱的錄音中，鄭明析說道：「抱緊我」、「我們的秀晶屁股真大」、「我好像高潮了50次」等下流言語，葉萱事後回想崩潰大哭，難以忍受的說：「他做的事情實在很變態，真的太髒了。」
綜合多名受害女子的說法，鄭明析自稱有「神的旨意」要幫人治病，隨意觸碰女信徒的身體，有一名女信徒因為每天被碰出血嚴重，得到癌症切除子宮。甚至他曾經同時臨幸30人、1天與100人交合，導致睪丸紅腫。
對此，港星方力申承認葉萱是自己女友，兩人交往不到1個禮拜，在認識的第一天，葉萱就坦承交代過去，讓他百分之百願意信任，他也透露女友因此還在看心理醫生，要繼續去韓國出庭，方力申會陪伴女友面對，雙方家長都很支持。
※【NOWnews 今日新聞
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