一圖看一周天氣！周六前晴朗穩定 早晚溫差高達17度
冬衣厚被不能收！根據中央氣象局指出，本周六前氣候晴朗穩定，但必須注意日夜溫差大。未來５天台灣上空及周邊相當乾燥，全台大致都是晴朗穩定的天氣，只有宜花東會有零星飄雨機會，但早溫溫差大，民眾還是必須注意保暖，北部高溫會達26度，最低溫會下探到10度以下，來到9度的寒冷天氣，冬天的外套以及禦寒厚棉被還是不能收。
記者周淑萍/綜合報導
根據氣象局分析本周氣象，全台周六前天氣穩定，大多為晴到多雲的好天氣，降雨機率較低，僅東半部偶有零星雨的發生，溫度變化幅度大、溫差震盪威脅體溫調節較弱族群，應注意添衣保暖。週二前3/6~3/7 的清晨冷卻效應明顯，各地早晚寒冷，其中週一(3/6) 清晨輻射冷卻最明顯中部以北，東北部、馬祖普遍低溫9-11度，中南部、花東及金門12-14度，空曠、近山區清晨會更低。
周三以後，3/8~3/11早晚溫度仍是偏低的狀況，日夜溫差需要特別注意，大多是晴朗的好天氣，僅有東半部會有零星雨發生。但3/12(日) 冷空氣即將抵達，北、東部逐漸變天，下波較強冷空氣有可能會於周日至周一抵達，東半部、北部山區局部短暫雨，若水氣較多，北部地區亦有降雨機會。