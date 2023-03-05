週線連二紅！科技股轉強　台股不受美股拖累

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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，近期台股表現相對美股強勢，即使遇到美股回檔，台股僅呈現橫向盤整，且呈現類股輪漲，搭配四大禁空令退場，有助於成交量能增溫，更重要的是，權重占比高的半導體庫存調整已進入尾聲，雖然科技股現階段仍有庫存去化問題，不過晶圓龍頭大廠法說釋出半導體上半年落底訊息，反映台股與半導體指數將呈現易漲難跌。
再者，孫傳恕表示，自2月起，台股受惠全球股市資金回流科技股及非必須消費類，近期於全球爆紅的ChatGPT更是大幅帶動AI相關科技大廠再度受到資金青睞，包括微軟、輝達等，大幅提振相關供應鏈與產業的投資情緒。
雖然短線股市漲多，但因為市場已預期下半年消費性電子回升、美國聯準會轉鴿貨幣政策，以及中國擴大內需刺激受惠等層面，股價將領先基本面1至2季反映，且本週末中國兩會將登場，將有利於傳產族群表現，預期台股指數將持續於月線附近震盪向上。
至於最近公布的美國1月核心CPI及PCE差於預期，使得市場對於美國終端利率上修至5.25%-5.5%，孫傳恕認為，現階段對於聯準會升息預期確實較前月上升0.5%，且市場對於3月FOMC會議認為升息一碼的可能性大幅上升，後續仍需密切關注後續通膨變化、總經數據等，是否會造成聯準會長期通膨目標及升息看法改變。
針對選股方面，孫傳恕建議，包括半導體、伺服器、HPC、新能源車等仍為今年科技投資主軸，特別是伺服器市場受到資料流量持續增加，推升資料中心需求，預期2023伺服器市場有望展現年增4%成長。
另外，在ChatGPT潮流帶動下，預期雲端服務提供商將加大AI server相關支出，有利於相關晶片如HPC、I/O、HBM的需求，半導體方面，雖然目前半導體市場仍受到通膨、庫存調整等影響，惟上半年庫存調整至尾聲，預期下半年半導體市場將呈現V型復甦，至於非電族群則以中國內需為主。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。