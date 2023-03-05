促中醫藥多元發展　「這樣做」提升專業照護力

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三階段中醫師臨床教學訓練 提升專業照護能力衛生福利部中醫藥司黃怡超司長指出，衛福部分為三階段來推動中醫師臨床教學訓練，第一階段推動「建構中醫整體臨床教學體系計畫」，分年完成整合師資、設施、建立模式、訂定計畫、編寫教材及落實訓練等項基礎工作；第二階段推動「中醫醫療機構負責醫師訓練計畫」，強化新進中醫師基本課程、中醫內科、婦科、兒科、針灸科、傷科臨床診療能力，並提供西醫一般醫學及急診訓練，並要求未來擔任中醫醫療機構之負責醫師，需在衛福部教學醫院評鑑合格之中醫部門或經衛福部指定之中醫醫院接受兩年負責醫師訓練，始得擔任。第三階段朝中醫專科醫師制度邁進期能使中醫師臨床訓練邁向制度化。
中西醫合作 促進中醫多元發展為拓展中醫多元醫療照護模式，衛福部委託教學醫院辦理「建構中西醫合作照護模式計畫」，建立頭頸部腫瘤、小兒性早熟等病種之中西醫合作照護模式；「建構中醫日間照護模式計畫」，建立中風後遺症、慢性腎臟病、糖尿病腎病及癌症等病種之中醫日間照護模式；「建立中醫參與長期照顧服務模式計畫」，建立護理之家為例之中醫參與長期照顧模式；「建立中醫參與戒毒治療模式與成效評估計畫」。
確保中藥材安全與品質 訂定衛生規範規臺灣中藥材近九成來自進口，為強化進口邊境管理措施，確保中藥材符合相關之安全及品質規範，本部執行中藥材邊境查驗制度，訂定中藥材安全衛生規範。推動藥廠GMP制度、改善產業環境、制定中藥製劑品質規範、改善產業環境、制定中藥製劑品質規範、定期及不定期稽查中藥製造工廠，並督促業者自主管理，提升中藥製劑品質。
促進中醫藥國際交流 提供更多健康照護選擇我國為中醫與西醫併行的雙主流醫療體系，具有完善的中醫藥行政及醫療體系、現代化的醫療人員培訓及研究發展基礎，為分享我國寶貴經驗，支持舉辦國際東洋醫學及中藥全球化聯盟年會等傳統醫藥國際性會議，並積極參與世界衛生大會等國際衛生會議，提升全球能見度，並成立國際學術電子期刊，強化國際學術交流大會。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56981
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