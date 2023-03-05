YinWar親下去了！穿情侶裝發喜糖　圈粉千名台妹

Yin、War在見面會上分享台灣的觀光照，去了九份、台北101等地，覺得台灣很多食物都很美味。接下來有演技考驗，Yin、War重現電影《當男人戀愛時》、《刻在你心底的名字》的經典橋段。因為在媒體聯訪時學了《關於我和鬼變成家人的那件事》很紅的「不敢相信」，Yin、War在見面會上也現學現賣，以「台北見面會票秒殺」、「ZULU在地上尿尿」、「Yin打破很貴的公仔」、「War昨天沒有洗澡」等設定情境，來一邊演出狀況一邊以中文說出「不敢相信」。
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全員問卷則是與現場所有粉絲一起互動的遊戲，看粉絲們猜不猜得到Yin、War的答案。當中的問題有許多讓人臉紅心跳，例如「喜歡裸睡還是穿睡衣睡覺」、「喜歡被親脖子還是耳朵」等等。終極搜身遊戲，則是由全員問卷選出來的粉絲上台與Yin、War一起玩猜出對方擺出的POSE及藏在身上的貼紙。
除了各種精心設計的互動橋段，Yin、War見面會上演唱了《鯊魚愛咬你》、《角落》、《可以公開了》、《不擅長撒嬌》4首歌曲，還加碼中文歌曲《我們不一樣》，全場粉絲貼心幫兩人繼續唱下去，意外的是有熱情台粉在現場直接要求Yin、War結婚，成為一段驚喜插曲。
Yin、War也親自抽選粉絲福利要送的拍立得，更於見面會開場前親自貼在抽中的粉絲椅子底下。見面會結束後，Yin、War換上黑色T恤、牛仔褲的情侶裝，親自分送喜糖，讓全場粉絲都可以一個個跟Yin、War面對面道再見。