新任政協委員甄子丹控外媒「偏頗」 從不報導中國現代化
中國年度重要政治活動全國人民代表大會和全國人民政治協商會議（簡稱「兩會」）昨（4）日下午3點正式開幕，參加全國政協以及全國人大的委員名單公布後也吸引外界高度關注，其中香港武打巨星甄子丹在今年擔任了中國全國政協委員，不僅從演藝圈跨足到政壇，還在電影宣傳期間批評西方媒體立場偏頗、大講中國好話。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國兩會2023年面臨換屆卸任，未來這五年選出來的新一屆代表和委員，都得在春天趕赴北京「參政議政」，其中知名的「愛國愛港明星」甄子丹也在今年獲選成為第十四屆的全國政協委員，成為繼汪明荃、成龍後入選的第3位香港演員，同列在文化藝術界成員中。
身為全國政協委員的甄子丹此前也多發表過支持北京政府的發言，在媒體專訪中他就曾被問及2019年香港反國安法風波，當時的他就表態「那不是抗議，是暴動」，近日在電影宣傳受訪時更批評西方媒體「報導偏頗」，點名《BBC》、《CNN》等外媒從不報導中國基礎建設完勝許多國家、發展快速與現代化的一面。
甄子丹出生在中國廣州，2歲時就移居香港，直到12歲便到了美國波士頓生活。擁有中國、美國雙國籍的他在2010年放棄綠卡，今年更獲選為國家委任成為全國政協委員。