3月天象太精彩！「月掩金星」美景時間曝 錯過再等40年
前幾週「金星合木星」的天文奇景吸引不少民眾的目光，而時序來到3月，台北市立天文館表示，這個月的天象也特別值得期待，除了春分的黃道光、穀神星衝等，3月24日還有肉眼可見「月掩金星」，據數據顯示，是數10年來難得一見的奇景，喜愛觀星的民眾絕對不可錯過。
記者張志浩/綜合報導
台北市立天文館指出，3月24日傍晚19點52分前後，台灣將可見到「月掩金星」奇景（各地發生時間約有數分鐘差異），明亮的金星在短短10餘秒內瞬間消失在眉月邊緣，如日食般神奇令人驚嘆！雖然「月掩金星」發生頻率並不低，但因大多出現在白天而無法觀賞，或在黎明前較少人看見。
以過去100年的數據來看，台灣出現月掩金星多達28次，但發生在白天有22次，其它6次，包括1974年上一次肉眼可見的月掩金星都是在黎明前，但像這次發生於日落後，大眾皆可目睹的機會，得回溯到百多年前的1895年，而下次則要等到40年後的2063年5月31日。
台北市立天文館表示，除了月掩金星外，太陽系中最早被發現、編號1號的小行星「穀神星」也將於3月21日「衝」，在此前後幾天的亮度達到最高，約7等，是尋找它的最佳時機。不過雖在雙筒望遠鏡可見範圍內，但因其附近類似亮度的恆星眾多而難以辨識，以簡易相機拍攝再比對星圖，更容易覓得其身影。
而3月21日也是「春分」，這天地球的晝夜幾乎等長，因此每年春分前後一個月左右是觀賞「黃道光」的好時機，暮光後在西方天空呈三角形的白色光錐就是黃道光，不過由於它是太陽系內塵埃粒子散射陽光所形成的微弱光芒，所以必須到無光害的地方才比較容易看見。