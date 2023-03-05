巷仔內／國民黨優勢選區輸慘　南投立委補選敲響2024警鐘

黃建嘉隔14年再進駐南投　「老派輔選」助蔡培慧返國會

▲黃建嘉率領中央黨部同仁進駐南投，最終打出漂亮一仗，協助「南投女兒」蔡培慧重返立法院。（圖／翻攝自黃建嘉臉書）
▲黃建嘉率領中央黨部同仁進駐南投，最終打出漂亮一仗，協助「南投女兒」蔡培慧重返立法院。（圖／翻攝自黃建嘉臉書）

記者黃宣尹／南投報導

南投縣第二選區立委補選4日完成投開票，民進黨候選人蔡培慧獲得4萬5218票突圍勝出，以1925票差距擊敗回鍋參選的老縣長、國民黨候選人林明溱；除了南投綠營基層大團結外，被民進黨主席、副總統賴清德指派進駐操盤的民進黨副秘書長黃建嘉也扮演關鍵角色。

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黃建嘉向《NOWnews今日新聞》記者感性表示，14年前就曾進駐南投輔選，如今再到南投，發現地方很多前輩從當時就堅守價值拚到現在，他因此更想跟大家打贏這一戰。此次台北進駐的同仁與蔡培慧團隊分工合作，最終的勝選也證明，即使只有一個月的時間，且是基本盤藍遠大於綠的南投，是足以打出漂亮一仗的，真的非常感謝大家。

▲南投立委補選由民進黨蔡培慧獲勝。（圖／記者黃宣尹攝）
▲南投立委補選昨日投開票，蔡培慧最終突圍勝出，成為全國關注焦點。（圖／記者黃宣尹攝）
▲南投立委補選將於3月4日投票，民進黨副秘書長黃建嘉率領11名黨公職南下進駐，全力輔選蔡培慧。（圖／記者黃宣尹攝，2023.02.03）
▲黃建嘉2月3日率領中央黨部同仁出發赴南投進駐，最終打出漂亮一仗，協助蔡培慧重返國會。（圖／記者黃宣尹攝）
賴清德接任民進黨主席後，首役就面對南投補選的艱困挑戰，其隨即指派黃建嘉自台北進駐；黃建嘉於2月3日率領12名中央黨部同仁趕赴南投，一個月的時間中，除了操盤新聞、文宣，他也站上第一線對對手長年的爭議提出質疑、回應對手抹黑，更擔起整合地方組織的任務。最終，在眾人不看好的情況下，黃建嘉達成賴清德交付的使命，讓南投甚至全台綠營基層都為之一振。

回顧進駐南投一個月，黃建嘉表示，賴清德充分授權，也相當尊重地方的判斷。他每天早上8點多主持選務會議，跟大家沒日沒夜地拚，無論是從台北到南投支援的同事、蔡培慧競選團隊以及黨內南投幹部們都分工合作。　

「這樣說有點老派」，黃建嘉笑說，率領整個大團隊運作起來，真心覺得只要分工夠精確、執行夠徹底，每個人把自己部門的事務都負責好，縱使在藍遠大於綠的南投，一個月的時間真的如同正規軍，足以打一場漂亮的仗。

黃建嘉感性表示，14年前擔任時任南投立委候選人、現任退輔會副主委李文忠的秘書時，就曾進駐南投輔選。他回憶，當時就深深感受到民進黨在南投經營非常辛苦，藍遠大於綠的基本盤至今並沒有比較好，南投基層的經營依然辛苦。

黃建嘉說，選戰過程中，他在第一次與地方幹部開會時發現，14年前到南投時就認識的前輩們，至今仍堅守價值拚到現在，大家14年來都沒變，無役不與，即使民進黨14年來在南投並沒有成功。

他說，大家拚了14年，現在地方也已經有新血加入，一起輔選蔡培慧這樣優秀的人才，自己跟大家拚了1個月，謝謝大家一起完成了艱難的任務。

▲（圖／民進黨提供）
▲面對激烈的選戰，黃建嘉親力親為，更站上火線回應對手抹黑。（圖／民進黨提供）
綠營幕僚表示，黃建嘉以中央黨部副秘書長身分到地方帶領大家打仗，親力親為、毫無距離感。不但站上第一線阻擋對手的炮火，也「帶人帶心」讓大家各司其職，最終民進黨收下了一場艱難的勝利，真的很辛苦、毫無僥倖。

黨內人士表示，民進黨去年1126慘敗，隨後的嘉義市長選舉、台北市中山北松山立委補選也都不盡人意，讓基層相當焦慮，此役勝選後，大家都如釋重負。

該人士表示，3月4日補選後，民進黨將要開始總統、立委初選登記，這場勝利對全黨意義非凡，也讓大家在面對2024大選重新燃起希望。反之，國民黨敗選後開始抓戰犯，缺席林明溱選前之夜的新北市長侯友宜更成頭號攻擊標的，綠營更顯團結。



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