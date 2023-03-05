黃建嘉隔14年再進駐南投　「老派輔選」助蔡培慧返國會

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德接任民進黨主席後，首役就面對南投補選的艱困挑戰，其隨即指派黃建嘉自台北進駐；黃建嘉於2月3日率領12名中央黨部同仁趕赴南投，一個月的時間中，除了操盤新聞、文宣，他也站上第一線對對手長年的爭議提出質疑、回應對手抹黑，更擔起整合地方組織的任務。最終，在眾人不看好的情況下，黃建嘉達成賴清德交付的使命，讓南投甚至全台綠營基層都為之一振。
回顧進駐南投一個月，黃建嘉表示，賴清德充分授權，也相當尊重地方的判斷。他每天早上8點多主持選務會議，跟大家沒日沒夜地拚，無論是從台北到南投支援的同事、蔡培慧競選團隊以及黨內南投幹部們都分工合作。
「這樣說有點老派」，黃建嘉笑說，率領整個大團隊運作起來，真心覺得只要分工夠精確、執行夠徹底，每個人把自己部門的事務都負責好，縱使在藍遠大於綠的南投，一個月的時間真的如同正規軍，足以打一場漂亮的仗。
黃建嘉感性表示，14年前擔任時任南投立委候選人、現任退輔會副主委李文忠的秘書時，就曾進駐南投輔選。他回憶，當時就深深感受到民進黨在南投經營非常辛苦，藍遠大於綠的基本盤至今並沒有比較好，南投基層的經營依然辛苦。
黃建嘉說，選戰過程中，他在第一次與地方幹部開會時發現，14年前到南投時就認識的前輩們，至今仍堅守價值拚到現在，大家14年來都沒變，無役不與，即使民進黨14年來在南投並沒有成功。
他說，大家拚了14年，現在地方也已經有新血加入，一起輔選蔡培慧這樣優秀的人才，自己跟大家拚了1個月，謝謝大家一起完成了艱難的任務。
綠營幕僚表示，黃建嘉以中央黨部副秘書長身分到地方帶領大家打仗，親力親為、毫無距離感。不但站上第一線阻擋對手的炮火，也「帶人帶心」讓大家各司其職，最終民進黨收下了一場艱難的勝利，真的很辛苦、毫無僥倖。
黨內人士表示，民進黨去年1126慘敗，隨後的嘉義市長選舉、台北市中山北松山立委補選也都不盡人意，讓基層相當焦慮，此役勝選後，大家都如釋重負。
該人士表示，3月4日補選後，民進黨將要開始總統、立委初選登記，這場勝利對全黨意義非凡，也讓大家在面對2024大選重新燃起希望。反之，國民黨敗選後開始抓戰犯，缺席林明溱選前之夜的新北市長侯友宜更成頭號攻擊標的，綠營更顯團結。
更多「南投立委補選決戰」相關新聞。