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蛋價破歷史新高　農委會：漲幅尚屬合理範圍

▲今（5）日北市蛋商業同業公會宣布，明（6）日起雞蛋批發價每台斤再漲3元，每台斤達到55元。（圖／記者許若茵攝）
▲今（5）日北市蛋商業同業公會宣布，明（6）日起雞蛋批發價每台斤再漲3元，每台斤達到55元。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

今（5）日北市蛋商業同業公會宣布，明（6）日起雞蛋批發價每台斤再漲3元，每台斤達到55元，創下歷史新高。農委會晚間回應，此波蛋價漲幅尚屬合理範圍，蛋價調漲是反映市場供需，尊重市場機制。

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北市蛋商業同業公會宣布，由於雞蛋產地產量大減、末端通路銷售需求量佳，造成產銷失衡，同業間加碼調蛋頻繁，為了穩定市場秩序與產銷供需，下週價格每台斤上漲3元，意即自明日起，批發價調整為每台斤55元。

農委會晚間說明，近期持續受氣候及疫病影響，造成雞隻育成及產蛋率下降且需求持穩，蛋價調漲係反映市場供需，尊重市場機制，未來會持續密切掌握產銷動態及協調加工業者及各地蛋商公會加強橫向調度補足各行銷通路需求，並辦理進口雞蛋，預定於3月底前自澳洲進口500萬顆雞蛋，補足加工用蛋缺口，以穩定市場供需。

農委會指出，目前雞蛋日產量約11.2萬箱，農曆春節期間蛋農依往例進行雞群生產調整，淘汰及換羽數量增加，又因氣候嚴寒及疫病持續影響雞蛋產能，為造成雞蛋供應量減少主因。

農委會表示，蛋商及蛋農代表今日開會決定雞蛋批發價每台斤漲3元，以反映市場供需狀況，此波蛋價每顆調漲0.3元，漲幅5.8%，尚屬合理範圍，近來市場需求仍大於供給，又因禽流感疫病等因素雞農生產成本增加許多，供給量也無法提升，仍將持續辦理蛋品進口，以補充國內需要，確保消費者需求。

農委會補充，將密切監控雞蛋產銷供需動態資訊，持續調度加工原料蛋並協調蛋商加強橫向調度，另預定於3月底前自澳洲進口500萬顆雞蛋，進口蛋將以換蛋方式調度原料蛋，並由各地區蛋商公會統籌調配供應傳統通路等需求，未來並透過靭性經濟家禽產業升級計畫，協助傳統開放式雞舍改建為非開放式或密閉水簾雞舍，從根本提升禽場生物安全及抗逆境能力，以提升經營效率，並確保蛋農收益及兼顧消費者權益。

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